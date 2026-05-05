Tobias Vogt übernimmt das Ruder der CDU im Landtag. Er gilt als Vertrauter von Landeschef Manuel Hagel. Wird er die Fraktion zu einem eigenen Machtzentrum neben der Regierung aufbauen?
05.05.2026 - 15:10 Uhr
Tobias Vogt ist der neue Chef der CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag. Die Abgeordneten wählten Vogt bei ihrer Sitzung zum Vorsitzenden, wie die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart von Teilnehmern erfuhr. Der bisherige Fraktionsvorsitzende und CDU-Landeschef Manuel Hagel will als Minister und Vize-Ministerpräsident in die neue grün-schwarze Landesregierung wechseln. Deswegen kandidierte der 38-jährige Hagel nicht erneut als Fraktionsvorsitzender.