Abgeordneter zu sein sei ein Fulltime-Job, heißt es im Landtag. Doch neben dem Mandat dürfen die Politiker beruflich tätig sein. Ein Teil von ihnen nutzt das, ein CDU-Mann sogar besonders intensiv.

Andreas Müller 25.03.2025 - 10:06 Uhr

Der Rückzug kam selbst für viele Parteifreunde überraschend. Eigentlich galt Matthias Miller (34) als jemand, aus dem noch etwas werden könnte in der Landespolitik. An Ehrgeiz mangelte es dem Böblinger CDU-Landtagsabgeordneten nicht, an Kompetenz ebenso wenig. In der Riege der jüngeren Parlamentarier zählte der promovierte Jurist, Gemeinderat in Steinenbronn und Kreisparteichef zu jenen mit Potenzial – bis hin zum Staatssekretär oder Minister.