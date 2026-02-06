Der rechtsextreme, württembergische Vorsitzende der Vorfeldorganisation von Erdogans AKP fordert zur Wahl von Manuel Hagels auf. Der weist die Nähe zurück.
06.02.2026 - 06:00 Uhr
Am 15. Januar wollte Burak Sahin, dass es die ganze Welt weiß. „Baden-Württemberg steht vor wichtigen Wahlen und vor einer klaren Richtungsentscheidung“, schrieb er in den sozialen Netzwerken X und Instagram – und empfahl: „Manu ist der richtige Mann zur richtigen Zeit.“ Dazu veröffentlichte er Fotos, die ihn mit dem CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel zeigen: eins mit Bruder-Handschlag vor blauem Hintergrund, auf einem anderen legt Hagel die Hand in den Nacken des 35-Jährigen. Die Botschaft: Nähe.