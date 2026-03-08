Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Stuttgart I vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Stuttgart I ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Stuttgart I abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Stuttgart I? Im Wahlkreis Stuttgart I treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Arthur Hammerschmidt für die AfD

Celine Hirschka für die Partei „Volt“

Claudia Schober für die FDP

Hanna Binder für die SPD

Jasper Pannen für die „Partei“

Mersedeh Ghazaei für die Linke

Moritz Riedacher für die Tierschutzpartei

Muhterem Aras für die Grünen

Teresa Schreiber für die CDU

Wer für den Wahlkreis Stuttgart I in den Landtag einzieht, vertritt dort:Stuttgart-Mitte - Stuttgart-Nord - Stuttgart-Süd - Stuttgart-West Zusätzlich liegen die Stadtteile Gänsheide und Uhlandshöhe des Stadtbezirks Stuttgart-Ost bei der Landtagswahl im Wahlkreis Stuttgart I, der Rest des Stadtbezirks gehört zum Wahlkreis Stuttgart IV.

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Stuttgart I

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Stuttgart I die meisten Stimmen (44,8 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Stuttgart I zusammen auf 62,8 Prozent.

Wer den Wahlkreis Stuttgart I bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Stuttgart I wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Muhterem Aras für die Grünen

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Stuttgart I

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Stuttgart I lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 69,4 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).