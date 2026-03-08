Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Stuttgart IV vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Stuttgart IV ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Stuttgart IV abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Stuttgart IV? Im Wahlkreis Stuttgart IV treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Benjamin Hueber für die Partei „Volt“

Christian Köhler für die AfD

Iprahim Tozman für die Partei „Bündnis Deutschland“

Juliane Becker für die FDP

Katrin Steinhülb-Joos für die SPD

Luna Monteiro Bailey für die Linke

Markus Reiners für die CDU

Patrick Moreira Costeira für das BSW

Petra Olschowski für die Grünen

Wer für den Wahlkreis Stuttgart IV in den Landtag einzieht, vertritt dort:Stuttgart-Bad Cannstatt - Stuttgart-Hedelfingen - Stuttgart-Obertürkheim - Stuttgart-Ost - Stuttgart-Untertürkheim - Stuttgart-Wangen Ausnahmen sind die Stadtteile Gänsheide und Uhlandshöhe des Stadtbezirks Stuttgart-Ost. Sie liegen bei der Landtagswahl im Wahlkreis Stuttgart I. Zusätzlich liegt der Stadtteil Neugereut des Stadtbezirks Mühlhausen im Wahlkreis Stuttgart IV, der Rest des Stadtbezirks gehört zum Wahlkreis Stuttgart III.

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Stuttgart IV

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Stuttgart IV die meisten Stimmen (35,6 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Stuttgart IV zusammen auf 57,2 Prozent.

Wer den Wahlkreis Stuttgart IV bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Stuttgart IV wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Petra Olschowski für die Grünen

Katrin Steinhülb-Joos für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Stuttgart IV

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Stuttgart IV lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 59,6 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier.

