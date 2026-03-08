Die Menschen in Baden-Württemberg entscheiden darüber, wie die Politik der nächsten fünf Jahre aussehen soll. Nicht nur wegen eines neuen Wahlrechts wird die Wahl spannend.
08.03.2026 - 08:14 Uhr
In Baden-Württemberg haben die Wahllokale für die Landtagswahl geöffnet. Seit 8.00 Uhr können die Menschen im Südwesten ihre Stimmen abgeben. Wahlberechtigt sind nach Schätzungen des Statistischen Landesamts rund 7,7 Millionen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger. Die Wahllokale sind noch bis 18.00 Uhr geöffnet.