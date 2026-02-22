Landtagswahl 2026 Wer kandidiert im Wahlkreis Schorndorf?
Am 8. März treten im Wahlkreis Schorndorf Amtsinhaber, Herausforderer und neue Kandidaten gegeneinander an. Erstmals gilt dabei das Zwei-Stimmen-System.
Mit neuem Wahlrecht und veränderten personellen Vorzeichen geht der Wahlkreis Schorndorf in die Landtagswahl am 8. März. Erstmals dürfen Wählerinnen und Wähler ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Zudem gibt es erstmals zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird der Direktkandidat im Wahlkreis gewählt, mit der Zweitstimme die Landesliste einer Partei. Die Zweitstimme entscheidet damit über die landesweite Sitzverteilung im Landtag.