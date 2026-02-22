Landtagswahl 2026: Wer kandidiert im Wahlkreis Schorndorf?

Mit neuem Wahlrecht und veränderten personellen Vorzeichen geht der Wahlkreis Schorndorf in die Landtagswahl am 8. März. Erstmals dürfen Wählerinnen und Wähler ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Zudem gibt es erstmals zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird der Direktkandidat im Wahlkreis gewählt, mit der Zweitstimme die Landesliste einer Partei. Die Zweitstimme entscheidet damit über die landesweite Sitzverteilung im Landtag.

Der Wahlkreis 16 umfasst die Gemeinden Kernen im Remstal, Plüderhausen, Remshalden, Rudersberg, Schorndorf, Urbach, Weinstadt und Winterbach. Die Region verbindet mittelständische Industrie, Handwerk und Weinbau im Remstal mit Pendlerströmen entlang der Remsbahn. Mobilität, wirtschaftliche Stabilität, Bildung, soziale Sicherheit und Wohnraum prägen hier die politischen Debatten ebenso wie die Frage, wie Kommunen handlungsfähig bleiben, wenn Aufgaben wachsen und Spielräume enger werden.

Grüne Petra Häffner tritt nicht mehr an

Für Bündnis 90/Die Grünen kandidiert Florian Haßler. Der 48-Jährige ist seit Mai 2021 Staatssekretär im Staatsministerium Baden-Württemberg und Vertreter des Landes bei der Europäischen Union. Er steht auf Platz 14 der Landesliste und folgt auf Petra Häffner, die seit 2011 dem Landtag angehörte und die 2016 sowie 2021 das Direktmandat errungen hatte. Häffner tritt nicht mehr an. Haßler verweist auf seine langjährige Tätigkeit in Brüssel und im Staatsministerium. Europa ist sein zentrales Thema. Baden-Württemberg sei eng mit seinen Nachbarländern verflochten, „jeder zweite Baden-Württembergische Euro wird im Ausland verdient“, erklärt er. Ein starkes, vereintes Europa sei Voraussetzung für Wohlstand und Innovationskraft.

Im Wahlkreis hebt er besonders den Weinbau hervor. Steigende Kosten, Billigimporte, Brachflächen und umfangreiche Dokumentationspflichten setzten die Wengerter unter Druck. Er wolle Bürokratie abbauen und stabile Rahmenbedingungen schaffen. Als drängendste Aufgabe nennt er, Klimaschutz und wirtschaftlichen Wandel so zu verbinden, dass Wettbewerbsfähigkeit, ökologische Verantwortung und soziale Stabilität gleichermaßen berücksichtigt werden. Für die kommende Legislaturperiode sieht er die Verbindung von Klimaschutz und wirtschaftlichem Wandel als zentrale Aufgabe: „Wir brauchen Klimaschutz, der sich rechnet und unsere Wirtschaft in den Zukunftsfeldern stärkt.“

CDU stellt erneut Christian Gehring auf

Für die CDU tritt erneut Christian Gehring an. Der 46-jährige Kriminalhauptkommissar a.D. ist seit 2021 Landtagsabgeordneter und innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. „Sicherheit ist die Voraussetzung für alles“, betont er. Seine berufliche Laufbahn bei Polizei und Landeskriminalamt präge seinen politischen Schwerpunkt. Er setzt sich für eine Stärkung der Inneren Sicherheit ein und möchte beschlossene Maßnahmen konsequent umsetzen. Zudem fordert er eine verpflichtende Sprachförderung für Kinder vor der Einschulung, weil Sprache für Bildung und Integration entscheidend sei. Als drängendes Problem beschreibt Gehring die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Ein Wirtschaftsrat solle Vorschläge zu Standortpolitik und Bürokratieabbau erarbeiten, um Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen und Arbeitsplätze zu sichern. Für die CDU steht er auf Listenplatz 21.

Jochen Haußmann (FDP) will wieder in den Landtag

Die FDP schickt erneut Jochen Haußmann ins Rennen. Der 59-jährige Diplom-Betriebswirt gehört dem Landtag seit 2011 an. Seit 2021 ist er stellvertretender Vorsitzender und Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP/DVP-Fraktion sowie Sprecher für Gesundheit und Pflege. Er steht nach eigenen Angaben für eine „liberale Politik der Vernunft“ mit soliden Finanzen, starker Bildung und leistungsfähiger Wirtschaft. Als zentrales Problem bezeichnet er die zunehmende Bürokratie, die Innovation und Investitionen behindere. Der Mittelstand brauche Freiräume statt neuer Vorschriften. Neben wirtschaftspolitischen Fragen verweist er, der auf Listenplatz 2 steht, auf Themen des demografischen Wandels, insbesondere in Gesundheit und Pflege. Im Wahlkreis nennt er barrierefreie Bahnhöfe entlang der Remsbahn, Hochwasserschutz, eine verlässliche Unterrichtsversorgung sowie die Sicherung der ärztlichen und pflegerischen Versorgung als konkrete Anliegen.

SPD geht mit Stadtrat Peter Hutzel ins Rennen

Für die SPD kandidiert der Schorndorfer Stadtrat Peter Hutzel. Der Konrektor einer Gemeinschaftsschule beschreibt soziale Gerechtigkeit als sein „Herzensthema“. Bezahlbarer Wohnraum sei auch im Remstal knapp, Bauprojekte scheiterten häufig an komplexen Vorgaben. Er fordert eine modernisierte und praxisnahe Landesbauordnung. Die Transformation der Wirtschaft dürfe „kein Jobkiller“ sein, sondern müsse durch Weiterbildung und Qualifizierung begleitet werden. Gute und kostenfreie Bildung sowie starke öffentliche Dienstleistungen seien entscheidend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Politik müsse gleiche Chancen sichern, kleine und mittlere Einkommen entlasten und Kommunen bei ihren Aufgaben unterstützen. „Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Nicht Angst, sondern Zuversicht“, sagt Hutzel, der auf Listenplatz 63 nominiert wurde.

Neun Parteien stehen zur Wahl

Die AfD tritt mit Stephan Schwarz an. Der 41-jährige Verwaltungswirt ist Regional- und Kreisrat und steht auf Listenplatz 18. Er spricht von einer notwendigen „Kehrtwende“. Baden-Württemberg sei in vielen Bereichen in eine „Abwärtsspirale“ geraten. Ziel seiner Partei sei es, „das Aufstiegsversprechen zu erneuern und unserer Jugend wieder eine reale Chance auf Aufstieg zu geben“. Unternehmen sollten ohne zusätzliche Belastungen wirtschaften können, Arbeitnehmer wieder Planungssicherheit für ihre Zukunft erhalten. Zudem kritisiert er, dass Anträge seiner Partei nicht aus inhaltlichen Gründen abgelehnt würden, sondern wegen des Absenders, und wirbt für eine stärkere sachliche Auseinandersetzung.

Für Die Linke kandidiert Avra Emin auf Listenplatz 17. Die 29-jährige Sozialarbeiterin engagiert sich seit ihrer Jugend zivilgesellschaftlich und ist seit 2025 Mitglied der Partei. Politisch setzt sie sich für bessere Arbeitsbedingungen, faire Löhne, bezahlbaren Wohnraum sowie einen bezahlbaren und verlässlichen öffentlichen Nahverkehr ein. Als Lösungsansatz nennt sie unter anderem einen Mietendeckel. Hohe Einkommen sollten aus ihrer Sicht stärker zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Soziale Gerechtigkeit und politische Teilhabe gehörten für sie zusammen. „Das drängendste Problem ist, dass immer mehr Menschen sich Grundlegendes kaum noch leisten können – sei es beim Einkauf oder bei der Miete.“

Neben diesen Parteien treten im Wahlkreis drei weitere Bewerber kleinerer Parteien an: Dirk Manske für die Freien Wähler, Brigitte Aldinger für die Partei dieBasis sowie Sven Schmidt für Volt.

Geöffnet haben die Wahllokale am Sonntag, 8. März, von 8 bis 18 Uhr.