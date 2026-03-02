Landtagswahl Baden-Württemberg Brezeln, Brauchtum oder Bashing? Wie Politiker bei Instagram punkten wollen
Dass in Baden-WürttembergWahlkampf herrscht, wird nicht nur über die vielen Plakate auf der Straße ersichtlich. Auch auf Social Media ist der Wahlkampf allgegenwärtig. Parteien und Kandidaten versuchen auf Plattformen wie Instagram und TikTok, die Menschen von sich zu überzeugen. Schließlich dürfen bei dieser Wahl das erste Mal in Baden-Württemberg auch Menschen ab 16 Jahren abstimmen.