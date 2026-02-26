 
Landtagswahl Baden-Württemberg: Kopf-an-Kopf-Rennen in neuer Umfrage: Die CDU war zu siegessicher
Lange sah es so aus, als würde CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel die Wahl gewinnen. Nun ist wieder alles offen. Foto: picture alliance/dpa

Bei der Landtagswahl zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Das liegt auch an der Kampagne der CDU, kommentiert unsere Redakteurin Annika Grah.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Nun ist doch genau das passiert, was noch zu Beginn des Jahres so unwahrscheinlich schien. Die Grünen liegen gut eine Woche vor der Landtagswahl in Umfragen mit einem Prozentpunkt nicht mehr nur auf Schlagdistanz zur CDU. Trotz der statistischen Unsicherheit, die solche Vorwahlumfragen haben, zeichnet sich am 8. März ein enges Rennen zwischen den beiden Noch-Koalitionspartnern ab. Der Vorsprung der CDU ist auf nur noch einen Prozentpunkt zusammengeschrumpft. Das erinnert an den Wahlkampf vor zehn Jahren, als die Grünen ebenfalls Ende Februar aufholten, um dann zwei Wochen später die Wahl zu gewinnen.

 

Das alte Hagel-Video war kein Laschet-Moment

Was dazu beigetragen hat? Möglicherweise hat das Anfang der Woche von der Grünen-Bundestagsabgeordneten Zoe Mayer verbreitete Video einen Anteil gehabt, in dem Manuel Hagel über eine Veranstaltung mit Schülerinnen spricht (Stichwort: „rehbraune Augen“). Doch ein Laschet-Moment, wie 2021 als der CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet bei der Inaugenscheinnahme der Flutkatastrophe im Ahrtal beim Lachen erwischt wurde, war das nicht. Dafür ist das Video zu alt – und Manuel Hagel seitdem sichtlich gereift. Selbst Konkurrent Cem Özdemir nahm ihn in Schutz und sagte, dass Hagel so etwas heute sicher nicht mehr sagen würde.

Dass in diesem ansonsten eher ereignisarmen Wahlkampf aber ein solches Thema hochspült, hat eher mit der Kampagne der CDU zu tun. Die Christdemokraten waren ganz offensichtlich zu siegessicher. Viel Negativ-Campaigning gegen den Konkurrenten Cem Özdemir aus der zweiten Reihe, ansonsten wenig Ambition und vor allem wenig positiver Impuls von der Bundesebene. Der CDU-Bundesparteitag in Stuttgart vergangenes Wochenende hätte Hagel helfen können und wohl auch sollen – doch ganz offensichtlich ist der Effekt verpufft.

Manuel Hagel war bislang im Wahlkampf vor allem darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Umso mehr muss es ihn schmerzen, dass ihm nun eine unbedachte Äußerung aus dem Jahr 2018 vor die Füße fällt. Und umso fahrlässiger ist es, dass sein Team offensichtlich nicht darauf vorbereitet war. Wenn Manuel Hagel den Abstand vor den Grünen wieder vergrößern will, muss er sich ins Zeug legen. Was bis zum 8. März noch passieren wird, kann niemand sagen. Sicher ist: Das Rennen ist so offen, wie nie in diesem Wahlkampf.

Von Annika Grah
