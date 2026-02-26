Landtagswahl Baden-Württemberg Kopf-an-Kopf-Rennen in neuer Umfrage: Die CDU war zu siegessicher
Bei der Landtagswahl zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Das liegt auch an der Kampagne der CDU, kommentiert unsere Redakteurin Annika Grah.
Nun ist doch genau das passiert, was noch zu Beginn des Jahres so unwahrscheinlich schien. Die Grünen liegen gut eine Woche vor der Landtagswahl in Umfragen mit einem Prozentpunkt nicht mehr nur auf Schlagdistanz zur CDU. Trotz der statistischen Unsicherheit, die solche Vorwahlumfragen haben, zeichnet sich am 8. März ein enges Rennen zwischen den beiden Noch-Koalitionspartnern ab. Der Vorsprung der CDU ist auf nur noch einen Prozentpunkt zusammengeschrumpft. Das erinnert an den Wahlkampf vor zehn Jahren, als die Grünen ebenfalls Ende Februar aufholten, um dann zwei Wochen später die Wahl zu gewinnen.