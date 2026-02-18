Wer die Kandidaten zur Landtagswahl live erleben möchte, hat bei zwei Veranstaltungen in Filderstadt die Gelegenheit. Die Einladung des AfD-Kandidaten an einer Debatte sorgt für Kritik.
18.02.2026 - 18:00 Uhr
Am 8. März gilt’s. Dann sind in Baden-Württemberg Menschen ab 16 Jahren zur Wahl des 18. Landtags aufgerufen. 70 Wahlkreise gibt es, 1184 Personen kandidieren. Wer die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis Nürtingen sind und wofür sie stehen, kann man sich in Filderstadt am 25. und 26. Februar bei öffentlichen Podiumsdiskussionen anschauen und anhören.