Dem beliebten Stuttgarter Bürgermeister Fabian Mayer wird im Falle eines Wahlsiegs der CDU ein Regierungsposten zugetraut. Er pflegt ein inniges Verhältnis zum Spitzenkandidaten.
Im Stuttgarter Rathaus ist Panik zu spüren. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, der fraktionsübergreifend als kompetenter Beigeordneter für Verwaltung, Kultur und Recht sowie als souveräner Vertreter von OB Frank Nopper wahrgenommene Erste Bürgermeister Fabian Mayer (CDU) könnte nach einem Sieg seiner Partei bei der Landtagswahl auf Wunsch des CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel als Staatsminister in die Villa Reitzenstein wechseln. Erinnerungen ans Jahr 2011 werden wach, als der neue Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) den damaligen Stuttgarter Verwaltungsbürgermeister und Parteifreund Klaus-Peter Murawski in dieses Amt holte und bis zu dessen Rückzug einige Jahre später sehr gut mit dieser Personalie fuhr.