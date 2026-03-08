AfD-Spitzenkandidat Frohnmaier gibt Stimme in Weil der Stadt ab

Wer folgt auf Ministerpräsident Kretschmann? Grüne und CDU liegen laut Umfragen im Südwesten gleichauf vorn, während die AfD auf einen Rekordwert hofft.

red/dpa 08.03.2026 - 12:02 Uhr

AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier hat in Weil der Stadt im Kreis Böblingen seine Stimme für die Landtagswahl im Südwesten abgegeben. Die Partei des 35-Jährigen will bei der Abstimmung in Baden-Württemberg zum ersten Mal in einem westdeutschen Bundesland die 20-Prozent-Marke knacken. Um diesen Wert pendelte sie in jüngsten Umfragen.