Wer folgt auf Ministerpräsident Kretschmann? Grüne und CDU liegen laut Umfragen im Südwesten gleichauf vorn, während die AfD auf einen Rekordwert hofft.
08.03.2026 - 12:02 Uhr
AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier hat in Weil der Stadt im Kreis Böblingen seine Stimme für die Landtagswahl im Südwesten abgegeben. Die Partei des 35-Jährigen will bei der Abstimmung in Baden-Württemberg zum ersten Mal in einem westdeutschen Bundesland die 20-Prozent-Marke knacken. Um diesen Wert pendelte sie in jüngsten Umfragen.