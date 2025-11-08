Landtagswahl in Baden-Württemberg Hagels Wahlkampfoffensive und was Markus Söder dazu beiträgt
Bayerns Ministerpräsident Söder hilft CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel im Wahlkampf. Was das mit Blutwurst, dem Seepferdchen und der AfD zu tun hat.
Bayerns Ministerpräsident Söder hilft CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel im Wahlkampf. Was das mit Blutwurst, dem Seepferdchen und der AfD zu tun hat.
Schon bevor Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder und der baden-württembergische CDU-Aspirant für das Regierungsamt Manuel Hagel das erste Wort gesprochen haben, ist in der proppenvollen Stadthalle in Nagold ein Teil der Botschaft zu erahnen, die die beiden Konservativen setzen wollen. Denn auf der Rückwand der von roten Samtvorhängen umkränzten Guckkastenbühne gibt ein offenes Fenster den Blick auf eine grüne Wiese mit Kirchturm im Hintergrund frei. Aus dieser Idylle würden eher Stille oder Kuhglockengeläut als Verkehrs- und Großstadtlärm in die Halle strömen, wenn es denn ein echtes Fenster und nicht nur Teil der Kulisse für ein politisches Kammerspiel wäre.