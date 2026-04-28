Nach der Landtagswahl ließ CDU-Chef Manuel Hagel lange offen, ob er in einer Regierung von Cem Özdemir Minister werden will. Nun hat sich Hagel in seiner Fraktion erklärt.

Baden-Württembergs CDU-Landeschef Manuel Hagel will nach der knappen Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl nun als Minister und stellvertretender Ministerpräsident in die neue Landesregierung wechseln. Das sagte der bisherige Fraktionschef Parteikreisen zufolge in einer Sitzung seiner Fraktion. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Welches Ministeramt Hagel genau übernehmen will, sagte er in der Sitzung demnach nicht. Erwartet wird, dass der 37-Jährige entweder Innenminister oder Wirtschaftsminister im neuen Kabinett wird. Hagel werde deswegen in der kommenden Woche nicht mehr als Fraktionsvorsitzender kandidieren, hieß es in Parteikreisen.

Verhandlungen über Neuauflage der grün-schwarzen Koalition

Hagel trat bei der Landtagswahl am 8. März für die CDU als Spitzenkandidat an und führte in den Umfragen teils mit deutlichem Vorsprung vor den Grünen von Cem Özdemir. Özdemir legte vor dem Wahltag eine große Aufholjagd hin und gewann mit seiner Partei die Wahl mit 30,2 Prozent der Zweitstimmen knapp vor der CDU mit 29,7 Prozent.

Derzeit verhandeln Grüne und CDU über eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition. Werden die Gespräche wie erwartet erfolgreich abgeschlossen, soll Cem Özdemir am 13. Mai im Landtag zum Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gewählt werden, der nach drei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl angetreten war.