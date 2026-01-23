Cem Özdemir vor der Landtagswahl „Mit Nostalgie sichern wir keinen Standort“
Die Wirtschaftskrise prägt die Stimmung im Land. Cem Özdemir, der Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, gibt Anstöße, wie es besser werden kann.
Die Wirtschaftskrise prägt die Stimmung im Land. Cem Özdemir, der Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, gibt Anstöße, wie es besser werden kann.
Die Grünen im Land hatten es befürchtet, und so ist es kommen: Für den Querschläger im Wahlkampf sorgten diesmal die Parteifreunde im EU-Parlament. Cem Özdemir ist erbost, schließlich will er vor den Wählerinnen und Wählern mit Wirtschaftskompetenz punkten.