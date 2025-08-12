Verkehr in Stuttgart Warum käme der richtige Superblock frühestens 2030?
Den Superblock im Westen gibt es zwar schon, aber er ist ein Provisorium. Für eine dauerhafte Lösung müsste die Stadt nochmals mehrere Jahre planen. Warum dauert das so lange?
Den Superblock im Westen gibt es zwar schon, aber er ist ein Provisorium. Für eine dauerhafte Lösung müsste die Stadt nochmals mehrere Jahre planen. Warum dauert das so lange?
Es klingt scheinbar so einfach: In der Augustenstraße im Westen müsste man doch nur eine Ampel erneuern und ein paar Bäume pflanzen, und schon könnte der umstrittene Superblock dauerhaft bleiben. Die Realität sieht anders aus.