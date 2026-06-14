Fast 1200 große und kleine Teilnehmerinnen und Teilnehmer – und damit so viele wie noch nie – beendeten am Samstag die unterschiedlichen Strecken beim 41. Holzgerlinger Waldtrail. Strahlen durften bei Traumwetter nicht nur die erfolgreichen Sportler, sondern auch die Veranstalter vom gastgebenden Lauftreff Holzgerlingen. Großen Applaus gab’s außerdem für die 88 ehrenamlichen Helfer, die für einen reibungslosen Ablauf des Rekordfestivals sorgten.

Einer der glücklichsten Menschen des Tages war Nikolai Kronenwett (Bündnis 90/Die Grünen). Der Böblinger lief lange gemeinsam mit dem Sindelfinger Tim Hofmann (Heart & Sole Stuttgart), Sieger der diesjährigen Schönbuch-Cup-Läufe in Weil der Stadt-Merklingen und Sindelfingen, an der Spitze des Feldes. „Wenn ich mit ihm ins Stadion komme, habe ich keine Chance“, war Nikolai Kronenwett klar, dass der frühere Bahnläufer Tim Hofmann in einem möglichen Spurtfinale die besseren Karten haben würde.

Also suchte Kronenwett die Entscheidung schon am Beginn der zweiten Runde. „Berghoch habe ich Gas gegeben“, schilderte er seine einfache, aber erfolgreiche Renntaktik. Mit 35:53 Minuten brauchte Nikolai Kronenwett nur eine Sekunde länger als 2024 – und sicherte sich seinen zweiten Erfolg beim Holzgerlinger Waldtrail mit fast 40 Sekunden Vorsprung. Zweiter wurde etwas überraschend Triathlet Darian Rau (Herrenberg/36:32 Minuten), gefolgt von Tim Hofmann (36:54 Minuten), Maximilan Knof (Böblingen/37:06 Minuten) und Philipp Mast (Gäufelden/37:17 Minuten).

Tim Hofmann, Nikolai Kronenwett und Darian Rau (von links) belegten die ersten drei Plätze. Foto: H. Schmidt

Bereits auf Platz zehn des Gesamteinlaufes über zehn Kilometer folgte Marlena Götza (Running Crew), die mit 39:42 Minuten deutlich unter ihrer eigenen Zielzeit von 40 Minuten blieb. „Läuft!“, kommentierte sie ihr eigenes Abschneiden und den klaren Erfolg bei den Frauen vor Teamkollegin Marika Höhne (44:11 Minuten).

Pfeilschneller Nachwuchs

Vor der Zehn-Kilometer-Siegerin, die beim Stadiondurchlauf noch eine weitere Runde im Holzgerlinger Wald zurücklegen musste, überquerte U18-Juniorin Leonie Beck (SV Nufringen) nach der halben Distanz in 18:27 Minuten die Ziellinie. Gefolgt von Diana van der List Papaqui (MTV Stuttgart) und Nathalie Schmidt (VfL Sindelfingen), die mit 18:47 und 19:17 Minuten alle anderen Frauen und Mädchen außer Marlena Götza hinter sich ließen.

Leonie Beck und Sergey Zhabitskiy waren beim Nachwuchs topp. Foto: H.Schmidt

Im männlichen Bereich war Stefan Ludwig (Walddorfhäslach) mit 17:30 Minuten über fünf Kilometer gerade einmal neun Sekunden flotter unterwegs als U18-Junior Sergey Zhabitskiy (VfL Sindelfingen). Die drittbeste Zeit ging mit 18:06 Minuten auf das Konto von David Frank (Cornerstone Schönbuch), gefolgt vom zweiten Junior Konstantin Zhabitskiy (VfL Sindelfingen/18:31 Minuten).

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Vor den Größeren sorgte am Nachmittag bereits der Nachwuchs für Begeisterung. Nahezu restlos gefüllt war das Holzgerlinger Stadionoval, als sich 353 Bambini auf die 400-Meter-Runde machten. Die 800 Meter beendeten als Erste Tim Boese (VfL Sindelfingen/2:39 Minuten) und Theresa Schultheiß (Waldenbuch/2:41 Minuten/beide U12) sowie Paul Störmer (VfL Herrenberg/2:52 Minuten) und Sophia Schneider (KSG Gerlingen/3:00 Minuten/beide U10). Über 2000 Meter U14 hatten Adrian Wörner (Holzgerlingen), Tim Rüfle (SpVgg Weil der Stadt/beide 7:39 Minuten) und Carolina Murowski Torres (Speedy/8:43 Minuten) die Nasen vorn. Eine Kugel Eis als Belohnung war allen sicher.