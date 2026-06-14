 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Böblingen

  6. Holzgerlinger Waldtrail: Rekordfestival bei Traumwetter

Leichtathletik Holzgerlinger Waldtrail: Rekordfestival bei Traumwetter

Leichtathletik: Holzgerlinger Waldtrail: Rekordfestival bei Traumwetter
1
So groß war das Teilnehmerfeld in Holzgerlingen noch nie: Mit 1200 Teilnehmern erzielt der Waldtrail ein Rekordergebnis. Foto: H. Schmidt

Fast 1200 Teilnehmer gehen beim 41. Holzgerlinger Waldtrail an den Start. Nikolai Kronenwett und Marlena Götza sind am Ende beim Rennen über zehn Kilometer vorne.

Fast 1200 große und kleine Teilnehmerinnen und Teilnehmer – und damit so viele wie noch nie – beendeten am Samstag die unterschiedlichen Strecken beim 41. Holzgerlinger Waldtrail. Strahlen durften bei Traumwetter nicht nur die erfolgreichen Sportler, sondern auch die Veranstalter vom gastgebenden Lauftreff Holzgerlingen. Großen Applaus gab’s außerdem für die 88 ehrenamlichen Helfer, die für einen reibungslosen Ablauf des Rekordfestivals sorgten.

 

Einer der glücklichsten Menschen des Tages war Nikolai Kronenwett (Bündnis 90/Die Grünen). Der Böblinger lief lange gemeinsam mit dem Sindelfinger Tim Hofmann (Heart & Sole Stuttgart), Sieger der diesjährigen Schönbuch-Cup-Läufe in Weil der Stadt-Merklingen und Sindelfingen, an der Spitze des Feldes. „Wenn ich mit ihm ins Stadion komme, habe ich keine Chance“, war Nikolai Kronenwett klar, dass der frühere Bahnläufer Tim Hofmann in einem möglichen Spurtfinale die besseren Karten haben würde.

Unsere Empfehlung für Sie

Frauen des VfB Stuttgart: Greta Stegemann – die Expertin für den Spielaufbau

Frauen des VfB Stuttgart Greta Stegemann – die Expertin für den Spielaufbau

Greta Stegemann verstärkt die Frauen des VfB Stuttgart: Die 25-jährige Innenverteidigerin kommt vom SC Freiburg – und soll die Defensive des Bundesliga-Aufsteigers stabilisieren.

Also suchte Kronenwett die Entscheidung schon am Beginn der zweiten Runde. „Berghoch habe ich Gas gegeben“, schilderte er seine einfache, aber erfolgreiche Renntaktik. Mit 35:53 Minuten brauchte Nikolai Kronenwett nur eine Sekunde länger als 2024 – und sicherte sich seinen zweiten Erfolg beim Holzgerlinger Waldtrail mit fast 40 Sekunden Vorsprung. Zweiter wurde etwas überraschend Triathlet Darian Rau (Herrenberg/36:32 Minuten), gefolgt von Tim Hofmann (36:54 Minuten), Maximilan Knof (Böblingen/37:06 Minuten) und Philipp Mast (Gäufelden/37:17 Minuten).

Tim Hofmann, Nikolai Kronenwett und Darian Rau (von links) belegten die ersten drei Plätze. Foto: H. Schmidt

Bereits auf Platz zehn des Gesamteinlaufes über zehn Kilometer folgte Marlena Götza (Running Crew), die mit 39:42 Minuten deutlich unter ihrer eigenen Zielzeit von 40 Minuten blieb. „Läuft!“, kommentierte sie ihr eigenes Abschneiden und den klaren Erfolg bei den Frauen vor Teamkollegin Marika Höhne (44:11 Minuten).

Pfeilschneller Nachwuchs

Vor der Zehn-Kilometer-Siegerin, die beim Stadiondurchlauf noch eine weitere Runde im Holzgerlinger Wald zurücklegen musste, überquerte U18-Juniorin Leonie Beck (SV Nufringen) nach der halben Distanz in 18:27 Minuten die Ziellinie. Gefolgt von Diana van der List Papaqui (MTV Stuttgart) und Nathalie Schmidt (VfL Sindelfingen), die mit 18:47 und 19:17 Minuten alle anderen Frauen und Mädchen außer Marlena Götza hinter sich ließen.

Leonie Beck und Sergey Zhabitskiy waren beim Nachwuchs topp. Foto: H.Schmidt

 Im männlichen Bereich war Stefan Ludwig (Walddorfhäslach) mit 17:30 Minuten über fünf Kilometer gerade einmal neun Sekunden flotter unterwegs als U18-Junior Sergey Zhabitskiy (VfL Sindelfingen). Die drittbeste Zeit ging mit 18:06 Minuten auf das Konto von David Frank (Cornerstone Schönbuch), gefolgt vom zweiten Junior Konstantin Zhabitskiy (VfL Sindelfingen/18:31 Minuten).

Unsere Empfehlung für Sie

Tischtennis Jugend: Zwei Medaillen für ein Herrenberger Trio

Tischtennis Jugend Zwei Medaillen für ein Herrenberger Trio

Bei den deutschen Meisterschaften der Jugend im Tischtennis ist nicht nur das VfL-Geschwisterpaar Mahmoud und Fatme El Haj Ibrahim zufrieden. Auch ein Vereinskamerad trumpft auf.

Vor den Größeren sorgte am Nachmittag bereits der Nachwuchs für Begeisterung. Nahezu restlos gefüllt war das Holzgerlinger Stadionoval, als sich 353 Bambini auf die 400-Meter-Runde machten. Die 800 Meter beendeten als Erste Tim Boese (VfL Sindelfingen/2:39 Minuten) und Theresa Schultheiß (Waldenbuch/2:41 Minuten/beide U12) sowie Paul Störmer (VfL Herrenberg/2:52 Minuten) und Sophia Schneider (KSG Gerlingen/3:00 Minuten/beide U10). Über 2000 Meter U14 hatten Adrian Wörner (Holzgerlingen), Tim Rüfle (SpVgg Weil der Stadt/beide 7:39 Minuten) und Carolina Murowski Torres (Speedy/8:43 Minuten) die Nasen vorn. Eine Kugel Eis als Belohnung war allen sicher.

Weitere Themen

Fußball Relegation Bezirksliga: SV Rohrau macht den ersten Schritt zum Klassenverbleib

Fußball Relegation Bezirksliga SV Rohrau macht den ersten Schritt zum Klassenverbleib

Nach einem 2:0-Sieg gegen die SpVgg Aidlingen ist der SV Rohrau im Endspiel um den Verbleib in der Bezirksliga. Eine schwere Hürde gilt es dabei noch zu nehmen.
Von Sascha Berger
Fußball-Bezirksliga: SpVgg Aidlingen heiß auf Relegation - Die Freundschaft ruht für 90 Minuten

Fußball-Bezirksliga SpVgg Aidlingen heiß auf Relegation - "Die Freundschaft ruht für 90 Minuten"

Während der SV Rohrau im ersten Halbfinale der Relegation zur Fußball-Bezirksliga um den Klassenverbleib kämpft, will die SpVgg Aidlingen aus der Kreisliga A aufsteigen.
Von Jenny Schwartz und Jürgen Renner
SpVgg Weil im Schönbuch: Ist das überhaupt erlaubt? Warum Valerie Mühmel im Männerteam spielt

SpVgg Weil im Schönbuch Ist das überhaupt erlaubt? Warum Valerie Mühmel im Männerteam spielt

Die 24-Jährige Valerie Mühmel hat sich für einen ungewöhnlichen Schritt entschieden. Seit der vergangenen Saison ist sie Teil der zweiten Männermannschaft der SpVgg Weil im Schönbuch.
Von Maximilian Schöbel
Tischtennis Gärtringen: Andrea Schödel feiert deutsche Meisterschaft im Doppel

Tischtennis Gärtringen Andrea Schödel feiert deutsche Meisterschaft im Doppel

Andrea Schödel hat bei den deutschen Senioren-Meisterschaften in Erfurt erneut Edelmetall gewonnen. Die Gärtringer Tischtennisspielerin sicherte sich Gold im Doppel.
Von Thomas Holzapfel
Hockey 2. Regionalliga Süd: „Froh, wenn wieder gezockt wird“ – SV Böblingen steht mit dem Rücken zur Wand

Hockey 2. Regionalliga Süd „Froh, wenn wieder gezockt wird“ – SV Böblingen steht mit dem Rücken zur Wand

Das Hockey-Team der SV Böblingen steht auf dem letzten Tabellenplatz. Um den drohenden Abstieg zu verhindern, ist das Team im Heimspiel auf Punkte angewiesen.
Von Uli Meyer
Fußball-Kreisliga: Vier Teams, drei Spiele, ein Sieger – das ist die Relegation

Fußball-Kreisliga Vier Teams, drei Spiele, ein Sieger – das ist die Relegation

In der Relegation um einen Platz in der Kreisliga A, Staffel III, treten der SV Magstadt, die SpVgg Weil II, der KSC Sindelfingen und die SF Kayh an. Wer setzt sich am Ende durch?
Von Jenny Schwartz
Leichtathletik: Holzerglinger Waldtrail: Mehr als 1000 Teilnehmer erwartet

Leichtathletik Holzerglinger Waldtrail: Mehr als 1000 Teilnehmer erwartet

Der Holzerglinger Waldtrail an diesem Samstag ist die dritte Station der Schönbuch-Cup Laufserie. Im Feld der Frauen und Männer gibt es jeweils klare Favoriten.
Von Holger Schmidt
Fußball SpVgg Holzgerlingen: Schuhe, Bälle und Trikots für Kinder in Gambia

Fußball SpVgg Holzgerlingen Schuhe, Bälle und Trikots für Kinder in Gambia

Die Spvgg Holzgerlingen sammelt erneut Sportsachen für Kinder in Gambia. Über eine Fußballschule sollen Bälle, Trikots und Schuhe bald ankommen – mehr Spenden sind gefragt.
Von Jürgen Renner
Handball-Verbandsliga: Erstes Anschwitzen bei der SG H2Ku Herrenberg

Handball-Verbandsliga Erstes Anschwitzen bei der SG H2Ku Herrenberg

Nach dem Abstieg aus der Handball-Oberliga nimmt die SG H2Ku Herrenberg eine Klasse tiefer einen neuen Anlauf. Mit dabei ist auch ein neuer Cheftrainer.
Von Peter Gebhardt
Hallenradsport: Tisch/Hämmerli fahren bei EM in der Erfolgsspur

Hallenradsport Tisch/Hämmerli fahren bei EM in der Erfolgsspur

Das Kunstrad-Duo Julia Hämmerli und Patrick Tisch und hat bei der Hallenrad-EM Silber gewonnen. Bronze gab es derweil für zwei Radballer des RV Gärtringen.
Von Wilfried Schwarz
Weitere Artikel zu Holzgerlingen Leichtathletik
 
 