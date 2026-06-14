Leichtathletik Holzgerlinger Waldtrail: Rekordfestival bei Traumwetter
Fast 1200 Teilnehmer gehen beim 41. Holzgerlinger Waldtrail an den Start. Nikolai Kronenwett und Marlena Götza sind am Ende beim Rennen über zehn Kilometer vorne.
Fast 1200 Teilnehmer gehen beim 41. Holzgerlinger Waldtrail an den Start. Nikolai Kronenwett und Marlena Götza sind am Ende beim Rennen über zehn Kilometer vorne.
Fast 1200 große und kleine Teilnehmerinnen und Teilnehmer – und damit so viele wie noch nie – beendeten am Samstag die unterschiedlichen Strecken beim 41. Holzgerlinger Waldtrail. Strahlen durften bei Traumwetter nicht nur die erfolgreichen Sportler, sondern auch die Veranstalter vom gastgebenden Lauftreff Holzgerlingen. Großen Applaus gab’s außerdem für die 88 ehrenamlichen Helfer, die für einen reibungslosen Ablauf des Rekordfestivals sorgten.