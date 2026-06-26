In Leinfelden-Echterdingen wird an der Gebührenschraube gedreht: Von September an müssen Eltern erneut mehr für einen Kita-Platz ausgeben. Das steht jetzt fest. Besonders spüren werden das Mütter und Väter, die ein Kleinkind in die Betreuung geben. Bisher zahlt eine Familie mit einem Kleinkind in Leinfelden-Echterdingen 4290 Euro pro Jahr, wenn das Mädchen oder der Junge 30 Stunden pro Woche in einer Kita verbringt. Das entspricht einer täglichen Betreuung bis 14 Uhr. Vom September an wird diese Betreuung in Leinfelden-Echterdingen 50,40 Euro mehr pro Monat kosten. Im ganzen Jahr fallen so 4844,40 Euro und damit 554,40 Euro mehr an.

Familien mit Kindern, die älter als drei Jahre sind, werden vom kommenden Schuljahr an 4,5 Prozent mehr für die Betreuung im Kindergarten bezahlen. Gleiches gilt für Grundschulkinder, die nach dem Unterricht noch die sogenannte Schulkindbetreuung besuchen. Die finanziell klamme Stadt erhofft sich so Mehreinnahmen von insgesamt 150 000 Euro pro Jahr.

„Wir haben keine Warteliste mehr und bieten eine hochwertige Betreuung“, sagte Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell kurz vor der Entscheidung. „Das kostet aber auch viel Geld. Wir haben dieses Jahr 19,5 Millionen Euro in die Kinderbetreuung investiert.“ Da brauche es auch einen angemessenen Beitrag der Eltern. In der völlig überhitzten Echterdinger Zehntscheuer haben diese Woche die Fraktionen des Gemeinderates – erstmals öffentlich– und dafür umso hitziger über die neuen Kitagebühren für Leinfelden-Echterdingen diskutiert. Die SPD-Fraktion, die Christdemokraten und ein Grünen-Stadtrat hatten noch versucht, das Ruder im Sinne der Eltern herumzureißen – allerdings ohne Erfolg.

Die SPD-Fraktion, die Christdemokraten und ein Grünen-Stadtrat hatten noch versucht, das Ruder im Sinne der Familien in Leinfelden-Echterdingen herumzureißen – allerdings ohne Erfolg. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Alexander Renz vom Gesamtelternbeirat städtischer Kitas, beschreibt die Gebührenerhöhung als moderat: Sie „entspricht der aktuellen Kostensteigerung in allen Bereichen des täglichen Lebens“. Alice Kretzschmar, Manuel Herre und Johanna Pressel vom Stadtelternrat (SER Kita) bewerten die Erhöhung der Kitagebühren für Krippenkinder als zu hoch. Der Rat spricht für Familien aller Kitas der Stadt, also auch anderer Träger. Die drei zeigen sich nach der Entscheidung enttäuscht. „Im vergangenen Jahr haben knapp 1500 Eltern in einer Petition gegen eine Gebührenerhöhung gestimmt. Auch diese Eltern sind enttäuscht“, sagt Kretzschmar.

In Leinfelden-Echterdingen: Auch in den kommenden Jahren wird die Kitagebühr nach oben gehen

Gar nicht verstehen können sie, dass künftig die Empfehlungen des Städte- und Gemeindetags zur Anpassung der Kitagebühren umgesetzt werden sollen, ohne dass dafür ein gesonderter Gemeinderatsbeschluss erforderlich sein soll. Will heißen: Die Kitagebühren werden auch in den kommenden Jahren regelmäßig nach oben gehen. Ohne dass dazu die Fraktionen ihr Go geben müssen. Auch dagegen hatten sich SPD und CDU in der Sitzung noch versucht zu stemmen. Teile der L.E. Bürger/DiB zeigten sich zögerlich. Fraktionen, denen diese Vorgehensweise nicht gefällt, müssen fortan jedes Mal, wenn es neue Empfehlungen des Städtetags gibt, einen Antrag stellen, dass die Stadträte zu der Erhöhung befragt werden, und für dieses Anliegen dann auch eine Mehrheit finden.

„Wir hören nun aber nicht auf mit unserer Arbeit“, sagt Kretzschmar. Denn: „Die Kinderbetreuung darf nicht aus der öffentlichen Diskussion verschwinden.“ Zur Betreuungsqualität sagt sie: „Nicht in jeder Einrichtung herrschen die gleichen, guten Bedingungen und Bildungsangebote.“ Das Thema Qualität habe sich der Stadtelternrat seit seiner Gründung auf die Flaggen geschrieben, betont Manuel Herre. Ende des Jahres sollen in Leinfelden-Echterdingen Beschlüsse zu „sinnvollen Öffnungszeiten“ getroffen werden, sagt Ketzschmar. „Wir wollen dazu inhaltlich abgeholt werden, bevor es entschieden wird“, betont sie.

Offenbar ist im Gespräch, nur in jenen Kitas Ganztagsgruppen anzubieten, in denen genügend Eltern ihre Kinder dafür anmelden. Familien, die auf längere Öffnungszeiten angewiesen sind, könnten so durchs Raster fallen. Ob die Kinder aus diesen Familien dann Stützpunktkitas besuchen, in denen auch nach 14 Uhr noch Betreuung angeboten wird? Dazu sei die Stadt noch nicht konkret geworden, betont Johanna Pressel.

Mehr als 2600 Familien in Leinfelden-Echterdingen betroffen

„Es geht hier um eine politische Entscheidung, von der mehr als 2600 Familien betroffen sind“, hatte Barbara Sinner-Bartels (SDP) vor der Entscheidung argumentiert. Und: „Wir reden über einen Batzen Geld“, den die Eltern fortan zahlen sollen. Fraktionskollege Joël Jetter ergänzte, dass sich auch junge Familien das Leben in dieser Stadt noch leisten sollen können. „Wir haben nicht nur privilegierte Eltern“, sagte Ilona Koch (CDU). Und: Es gebe noch alternative Einsparmöglichkeiten. Die CDU wird unter anderem eine Wiederbesetzungssperre für frei werdende Stellen in der Verwaltung beantragen.

Familien seien unglaublich belastet, räumte David Armbruster (Grüne) ein. „Wir haben aber auch einen unglaublich großen Abmangel.“ Anders sah das Fraktionskollege Martin Klein: „Mir fehlt die Gesamtschau für Familien, deren Kosten in allen Bereichen steigen.“ „Eine Beteiligung der Eltern sei vor dem Hintergrund der Haushaltslage unverzichtbar“, meinte Sabine Onayli (L. E. Bürger/DiB). Judith Skudelny (FDP) sprach von einem „ausgewogenen Vorschlag“, der jetzt auf dem Tisch liege. „Die allgemeinen Kostensteigerungen müssen ein Stück weit weitergegeben werden“, sagte Eberhard Wächter (Freie Wähler/FDP).