Nach dem knappen Ergebnis der Landtagswahl steht Baden-Württemberg vor großen Herausforderungen. Wir diskutieren darüber am 23. April mit Experten.

So spannend war es nach einer Landtagswahl selten: Von „Rehaugen“-Video bis hin zum Vorwurf der „Schmutzkampagne“ – zwischen den Grünen und CDU ging im Wahlkampf viel Vertrauen verloren. Nun steht fest: Ab dem 24. März sollen die Sondierungen beginnen und damit der Machtpoker. Aber wie können die beiden Parteien ihre Differenzen überwinden? Wie stellt sich die neue Landesregierung auf? Wir wollen darüber am Donnerstag, 23. April, im Forum Haus der Architektinnen und Architekten mit drei Expertinnen und Experten und unseren Leserinnen und Lesern diskutieren.

Mit dabei sind Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim und zwei Autoren der der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten: die landespolitische Thementeamkoordinatorin Annika Grah und Landespolitikredakteur Reiner Ruf. Sie werden zudem Fragen der Leserinnen und Leser beantworten. Sie können sie uns schon vorab mailen oder live stellen. Moderiert wird die Veranstaltung von StZN-Redakteurin Eva-Maria Manz.

Nach der Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg stehen die beiden stärksten Parteien, Grüne und CDU, vor einer schwierigen politischen Situation. Beide sind nahezu gleich stark im Landtag vertreten und verfügen über die gleiche Anzahl an Sitzen. Dieses knappe Kräfteverhältnis führt dazu, dass keine der Parteien klar dominieren kann und die Regierungsbildung besonders herausfordernd ist.

Zugleich ist das Verhältnis zwischen Grünen und CDU derzeit angespannt. Der Wahlkampf hat deutliche Spuren hinterlassen, und gegenseitige Vorwürfe belasten das politische Klima. Mehrfach ist von einem „vergifteten Verhältnis“ die Rede, was die Verhandlungen zusätzlich erschweren wird.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 23. April, um 19 Uhr im „Forum Haus der Architektinnen und Architekten“ in der Danneckerstraße 54 in Stuttgart statt. Anmeldung verbindlich über zeitung-erleben.de/Veranstaltungen nach Zahlung des Gesamtbetrags.

Telefonische Reservierungen sind nicht möglich. Gekaufte Karten sind vom Umtausch ausgeschlossen, können jedoch weitergegeben werden. Das Kartenkontingent ist begrenzt; pro Person sind maximal zwei Karten buchbar. Abonnenten-Vorteil: 8 Euro statt 12 Euro. Mit einem Abo sparen Sie 33 Prozent auf den Ticketpreis.

Fragen zum Thema können gerne vorab per E-Mail an chef@stzn.de (Betreff: Landtagswahl) oder am Abend gestellt werden.