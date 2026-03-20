Nach dem knappen Ergebnis der Landtagswahl steht Baden-Württemberg vor großen Herausforderungen. Wir diskutieren darüber am 23. April mit Experten.
20.03.2026 - 13:15 Uhr
So spannend war es nach einer Landtagswahl selten: Von „Rehaugen“-Video bis hin zum Vorwurf der „Schmutzkampagne“ – zwischen den Grünen und CDU ging im Wahlkampf viel Vertrauen verloren. Nun steht fest: Ab dem 24. März sollen die Sondierungen beginnen und damit der Machtpoker. Aber wie können die beiden Parteien ihre Differenzen überwinden? Wie stellt sich die neue Landesregierung auf? Wir wollen darüber am Donnerstag, 23. April, im Forum Haus der Architektinnen und Architekten mit drei Expertinnen und Experten und unseren Leserinnen und Lesern diskutieren.