Leuchtturm-Projekt in der Wilhelma

Eine Allianz für den Tierschutz: Die Fraktionen der CDU, SPD, FDP, Grüne und AfD unterstützen den Bau einer neuen Elefantenanlage in der Wilhelma. Das Finanzministerium will dafür Geld im Etat bereitstellen.

Iris Frey 29.07.2024 - 11:22 Uhr

Das neue Elefantengehege in der Wilhelma soll weltweit einzigartig werden, jetzt gibt es Hoffnung, dass der Neubau realisiert werden kann: Für das Projekt ist nach Auskunft des Finanzministeriums eine Planungsrate von elf Millionen Euro eingestellt. Es werde angestrebt, diese im kommenden Doppelhaushalt 2025/26 von Grün-Schwarz anzupassen auf die Gesamtbaukosten von 68,6 Millionen Euro, wie aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Landtagsanfrage des FDP-Abgeordneten Friedrich Haag hervorgeht. Dabei sollen auch die vom Förderverein der Wilhelma zugesagten Spenden in Höhe von 15 Millionen berücksichtigt werden. Damit würde das Land den fehlenden Betrag von 53,6 Millionen Euro in den Haushaltsplan aufnehmen, wenn die Regierungsfraktionen das absegnen und der Landtag den Etat Ende des Jahres verabschiedet. Bis die Finanzierung unter Dach und Fach ist, können jedoch noch Unwägbarkeiten auftreten.