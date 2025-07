Verlassen, verriegelt, vermüllt: Was wird aus dem Ufa-Palast?

Lost Place in Stuttgart

Mit 13 Kinosälen und 4300 Sitzen war der 1996 eröffnete Ufa-Palast an der Rosensteinstraße das größte Multiplex-Kino in Süddeutschland. Die markante Front, die futuristisch geschwungene Architektur und die Nähe zum Hauptbahnhof machten das damalige Prestige-Projekt zum Hotspot für Kinofans und Nachtschwärmer. Mit der Zeit aber verlor das Vorzeige-Gebäude an Glanz.