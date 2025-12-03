Mit einer Mahnwache wird gegen Stellenabbau und drohende Kündigungen bei Bosch protestiert. Deutliche Worte aus dem Unterstützerkreis findet Stadtdekan Hermes.
03.12.2025 - 20:39 Uhr
„Bitte hupen“! Dieser Plakat-Aufforderung an der viel befahrenen Wernerstraße in Stuttgart-Feuerbach kommen am Mittwochabend viele Autofahrer nach. Damit sollte Solidarität bekundet werden mit der unter Druck stehenden Bosch-Belegschaft. Die erfährt vor Werkstor 10 weitere Unterstützung – mit einer Mahnwache, die von Betriebsräten und Vertretern der IG Metall initiiert ist.