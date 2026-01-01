Seit etwa 30 Jahren rücken jedes Jahr nach der großen Böllerei junge Muslime mit Besen und Mülltüten aus. Warum der Einsatz für saubere Straßen dieses Jahr besonders politisch ist.
01.01.2026 - 14:18 Uhr
Nach der von Bundeskanzler Friedrich Merz ausgelösten Stadtbild-Debatte haben sich junge Muslime in vielen Städten zur Beseitigung des Silvestermülls getroffen, um ihr Stadtbild zu verschönern. Auch in Mannheim beteiligten sich rund 70 junge Menschen am Neujahrsputz, wie der zuständige Imam Noor-ud-Din Ashraf berichtete.