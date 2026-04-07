Social-Media-Botschaften von Manuel Hagel sind nach der Landtagswahl rar geworden. Nun meldet sich der CDU-Politiker mit einem Video zurück – das geteilt aufgefasst wird.
07.04.2026 - 10:36 Uhr
Nach der knappen Niederlage der CDU bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat Spitzenkandidat Manuel Hagel seine Aktivitäten in sozialen Netzwerken massiv zurückgefahren. Während auf seinen Profilen in der heißen Wahlkampfphase im März noch eine Videobotschaft auf die nächste folgte, ist seit dem Wahlabend wenig passiert.