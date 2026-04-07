Social-Media-Botschaften von Manuel Hagel sind nach der Landtagswahl rar geworden. Nun meldet sich der CDU-Politiker mit einem Video zurück – das geteilt aufgefasst wird.

Nach der knappen Niederlage der CDU bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat Spitzenkandidat Manuel Hagel seine Aktivitäten in sozialen Netzwerken massiv zurückgefahren. Während auf seinen Profilen in der heißen Wahlkampfphase im März noch eine Videobotschaft auf die nächste folgte, ist seit dem Wahlabend wenig passiert.

Nun hat sich der CDU-Politiker mit einem Videoclip auf Instagram zurückgemeldet. Er erklärt darin seine Social-Media-Pause etwas und sendet außerdem Ostergrüße an seine Follower. Die kommen allerdings nicht bei allen gut an.

„Hi Leute, ich hoff’, bei euch ist alles Roger“, beginnt Hagel in dem Video, „hier war es jetzt ja die letzten Tage ein bisschen ruhiger.“ Das liege zum einen an den vertraulichen Gesprächen, die aktuell mit den Grünen im Sinne einer Regierungsbildung geführt würden. Zum anderen: „Jetzt klar, Ostern zuhause mit der Familie.“ Er hoffe, so Hagel an seine Follower gewandt, dass alle die Tage nutzen konnten, um neue Kraft zu tanken – ob bei der Nestersuche oder dem Verstecken von Nestern.

Er wisse nicht, wie „es bei euch zuhause ist, was da immer auf der Eins ist“, so Hagel in Jugendsprache, „aber bei uns ist es immer das Osterlamm mit ordentlich Marmelade.“

„Die 90er haben angerufen und wollen ihren coolen Spruch zurück“

In der Kommentarspalte erzeugt die Videobotschaft ein geteiltes Echo. „Alles Roger?“, schreibt etwa eine Nutzerin, „Die 90er haben angerufen und wollen ihren coolen Spruch zurück.“ Ein anderer Nutzer schreibt: „Der Anfang muss doch KI sein, oder? Es kann mir keiner sagen, dass man mit Absicht so hölzern und aufgesetzt rüber kommen möchte.“

Bei anderen kommen die Ostergrüße dagegen gut an. „Herr Hagel, es tut so gut, Sie so entspannt zu sehen. Sie sind ein starker Mensch“, schreibt ein User.

Manuel Hagel im Wahlkampf: Unglücklicher Auftritt in sozialen Medien

Manuel Hagel wurde im Wahlkampf ein bisweilen unglückliches Händchen im Umgang mit sozialen Medien sowie Kommunikationsdefizite unterstellt. So gingen im Endspurt des Wahlkampfes Clips des CDU-Kandidaten viral, in denen dieser keine gute Figur machte. Ein PR-Clip etwa, in dem sich Hagel als Schauspieler versucht hatte, ging nach hinten los – der prominente Meteorologe Jörg Kachelmann etwa bezeichnete das Video auf der Plattform X als „erbärmliches, geskriptetes Bauerntheater“.

Sein Auftritt beim Besuch einer Schulklasse kurz zuvor im ZDF, als Hagel einer Lehrerin über den Mund fuhr, kostete ihn mit Sicherheit ebenfalls Stimmen. Immerhin: So scharf beobachtet und gnadenlos bewertet wie damals werden Hagels öffentliche Aussagen aktuell nicht mehr.