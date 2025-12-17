Detailliert berichtete Manuel Hagel von einem Treffen mit Gerhard Schröder, „vor ein paar Wochen“. Auf Nachfrage klingt alles anders und vage.
17.12.2025 - 15:51 Uhr
Das „Schwarzwald Resort Dollenberg“ bei Bad Peterstal-Griesbach ist für die Südwest-CDU ein wichtiger Ort. Vor Jahren hat der Ortenauer Abgeordnete Willi Stächele dort einen Gesprächskreis etabliert. Seither pilgern regelmäßig regionale Größen aus Politik und Wirtschaft zum Hotel des Patrons Meinrad Schmiederer, um beim „Dollenberg Dialog“ besonders kundige und oft prominente Redner zu hören. Lecker zu essen gibt es obendrein.