Erst 2020 eröffnet und an Hitzetagen unbenutzbar: Im ZDF-Beitrag „Hammer der Woche“ spielt der Marga-von-Etzdorf-Platz in Stuttgart-Bad Cannstatt die Hauptrolle.
29.06.2026 - 10:57 Uhr
Schon vormittags hat der Journalist im Auftrag des ZDF 50 Grad Celsius auf dem Marga-von-Etzdorf-Platz in Stuttgart-Bad Cannstatt gemessen. Das war am vergangenen Freitag. Dass sich das Fernsehen für den vergleichsweise kleinen Quartiersplatz interessiert, hat mit der Tatsache zu tun, dass die Stadt hier den Hitzeschutz vergessen hat.