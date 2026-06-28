Stuttgart dürfte eine der heißesten Städte Deutschlands werden. Trotzdem sind Gegenmaßnahmen aktuell kaum zu erkennen. Beispiele in Stuttgart, die nach einer Lösung schreien.
28.06.2026 - 10:33 Uhr
Die Stuttgarter City läuft Gefahr, wegen der Kessellage in Hitzephasen zu einem unerträglichen Ort zu werden. An konkreten und wirksamen Gegenmaßnahmen mangelt es bisher. Im Gegenteil. Die hiesige Stadtplanung hat sich offenbar noch nicht auf die drohenden Heißzeiten wegen des Klimawandels eingestellt. Das zeigen besonders misslungene Projekte in Stuttgart in Sachen Hitzeschutz.