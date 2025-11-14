Marode Brücken in Stuttgart: Zu viele Baustellen – Regionalverband befürchtet Verkehrskollaps

Insgesamt 500 Milliarden Euro umfasst das vom Bund bereit gestellte Sondervermögen für die Infrastruktur. Das ist auch bitter nötig. Allein in Baden-Württemberg rechnet die Straßenbauverwaltung mit einem Sanierungsbedarf an Brücken und Landstraßen von rund 1,8 Milliarden Euro. Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/Grüne) hat ein Brückenerhaltungsprogramm ins Leben gerufen. In einer erste Stufe sollen bis 2030 landesweit rund 180 Bauwerke in Stand gesetzt werden – davon alleine 60 im Regierungsbezirk Stuttgart. Genau das ruft den Regionalverband auf den Plan. Er befürchtet, dass die Bauoffensive zusammen mit den nach wie vor nötigen Sperrungen im öffentlichen Nahverkehr in Zuge von Stuttgart 21 einen Verkehrskollaps verursacht.