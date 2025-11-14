 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Zu viele Baustellen – Regionalverband befürchtet Verkehrskollaps

Marode Brücken in Stuttgart Zu viele Baustellen – Regionalverband befürchtet Verkehrskollaps

Marode Brücken in Stuttgart: Zu viele Baustellen – Regionalverband befürchtet Verkehrskollaps
1
Die Körschtalbrücken in Möhringen müssen saniert werden. Foto: Ferdinando Iannone

Das Land plant viele Baustellen an Brücken. Der Regionalverband fürchtet, dass die zusammen mit den Sperrungen der Bahn für Stuttgart 21, den Verkehr zusammenbrechen lassen.

Insgesamt 500 Milliarden Euro umfasst das vom Bund bereit gestellte Sondervermögen für die Infrastruktur. Das ist auch bitter nötig. Allein in Baden-Württemberg rechnet die Straßenbauverwaltung mit einem Sanierungsbedarf an Brücken und Landstraßen von rund 1,8 Milliarden Euro. Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/Grüne) hat ein Brückenerhaltungsprogramm ins Leben gerufen. In einer erste Stufe sollen bis 2030 landesweit rund 180 Bauwerke in Stand gesetzt werden – davon alleine 60 im Regierungsbezirk Stuttgart. Genau das ruft den Regionalverband auf den Plan. Er befürchtet, dass die Bauoffensive zusammen mit den nach wie vor nötigen Sperrungen im öffentlichen Nahverkehr in Zuge von Stuttgart 21 einen Verkehrskollaps verursacht.

 

Brückensanierungen sollen ab 2026 beginnen

Am Sanierungsprogramm für die Brücken im Land führe kein Weg vorbei, deren Zustand der Brücken habe sich in den vergangenen 15 Jahren kontinuierlich verschlechtert, heiß es im Verkehrsausschuss der Region. Neben der ersten Sanierungsphase von 2025 bis 2030, stehen in einem zweiten Zeitraum von 2031 bis 2036 weitere rund 450 Brücken auf der Agenda. In einer ersten Maßnahme sollen für rund 150 Millionen Euro 31 Bauwerke kurzfristig in Stand gesetzt werden, davon 15 im Regierungsbezirk Stuttgart. Darunter auch die B-10-Brücke in Stammheim, die B-27-Brücke in Zuffenhausen oder die Körschtalbrücken der B27 in Möhringen.

Zwar soll der Schwerpunkt der Brückensanierung erst von 2028 an beginnen, aber auch davor wird es bereits größere Brückenbaustellen geben. Unter anderem finden von Montag, 17. bis Freitag, 21. November, Probebohrungen für den geplanten Neubau der Körschtalbrücken in Möhringen statt. Der Verkehr sei dabei laut RP aber nicht betroffen.

Das absehbare Bauprogramm lässt bei den Regionalräten die Alarmglocken schrillen. Im Ausschuss verwiesen sie auf die zahlreichen Baustellen, die bereits heute die Pendler auf der Schiene ausbremsen. Zwar soll der neue Tiefbahnhof für Stuttgart 21 Ende 2026 teilweise in Betrieb gehen. Doch auch im Anschluss daran sind für den Ausbau der digitalen Leit- und Sicherheitstechnik weitere Sperrungen im S-Bahn-Netz Stuttgart nötig. Besonders problematisch sei, wenn „beide Fortbewegungsmöglichkeiten nicht richtig funktionieren“, warnte Frank Buß (Freie Wähler). Ein verlässliches Angebot des öffentlichen Nahverkehrs müsse daher gewährleistet sein. Deshalb sei eine klare Absprache der Straßenbaubehörden mir der Deutschen Bahn zwingend erforderlich, ergänzte Elmar Steinbacher (CDU). „Es bringt nichts wenn die Busse des Schienenersatzverkehrs im Stau stecken“. Es sei dann lediglich eine Frage der Zeit, bis der gesamte Verkehr rund um Stuttgart zusammenbreche.

Pendler aus dem Rems-Murr-Kreis bereits jetzt betroffen

Bereits jetzt sieht Thomas Leipnitz (SPD) erste Versäumnisse. Er befürchtet in den kommenden Wochen einen Verkehrskollaps durch Pendler aus dem Rems-Murr-Kreis. Denn vom 1. bis 21. Dezember ist die S-Bahn-Strecke zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt gesperrt, gleichzeitig beginnen die Vorarbeiten für die Sanierung des Abwasserkanals unter der B14 zwischen Mineralbädern und Neckartor. „Es bleibt abzuwarten, wie die Menschen noch nach Stuttgart kommen sollen“, sagt der Regionalrat.

Weitere Themen

Wasen-Chef Marcus Christen: Bei den Ermittlungen gegen den Wasen-Chef geht es wohl um die EM 2024

Wasen-Chef Marcus Christen Bei den Ermittlungen gegen den Wasen-Chef geht es wohl um die EM 2024

Mit den Vergaben für den Wasen und Weihnachtsmarkt hat die Freistellung von Marcus Christen nichts tun, erklärt in.Stuttgart. Wie unsere Zeitung erfahren hat, geht es wohl um die EM.
Von Uwe Bogen
Marode Brücken in Stuttgart: Zu viele Baustellen – Regionalverband befürchtet Verkehrskollaps

Marode Brücken in Stuttgart Zu viele Baustellen – Regionalverband befürchtet Verkehrskollaps

Das Land plant viele Baustellen an Brücken. Der Regionalverband fürchtet, dass die zusammen mit den Sperrungen der Bahn für Stuttgart 21, den Verkehr zusammenbrechen lassen.
Von Alexander Müller
Haftbefehl mit Frau in Stuttgart: Nina Anhan besorgt unterschriebenes Demirović-Trikot – für ihre Mama

Haftbefehl mit Frau in Stuttgart Nina Anhan besorgt unterschriebenes Demirović-Trikot – für ihre Mama

Rapper Haftbefehl und seine Frau waren in Stuttgart unterwegs. Nun gibt es neue Details zu einem schrillen Video mit einer Politikerin – aber auch neue Fragen.
Von Sascha Maier
Stuttgarter Genussmesse: Die letzte Ausgabe der Kulinart in Stuttgart – „Keine Messe wie die anderen“

Stuttgarter Genussmesse Die letzte Ausgabe der Kulinart in Stuttgart – „Keine Messe wie die anderen“

Genau 50 Genussmessen hat Conny Krenn organisiert. Jetzt freut sie sich auf die letzte Kulinart. Mit dabei im Römerkastell sind so viele Aussteller wie nie zuvor.
Von Kathrin Haasis
Nach Schüssen in Tamm: Korruptionsskandal in Stuttgarter Staatsanwaltschaft? Wachtmeister in U-Haft

Nach Schüssen in Tamm Korruptionsskandal in Stuttgarter Staatsanwaltschaft? Wachtmeister in U-Haft

Die Polizei hat einen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Stuttgart verhaftet und ermittelt gegen weitere Bedienstete. Wie sind diese in den Konflikt zweier Sicherheitsfirmen verwickelt?
Sparpläne in Stuttgart: „Die Lage ist ernst“ – Wie die Stadt Millionen in der Jugendhilfe sparen will

Sparpläne in Stuttgart „Die Lage ist ernst“ – Wie die Stadt Millionen in der Jugendhilfe sparen will

50 Millionen, so viel Geld soll bei Leistungen für Familien eingespart werden. Verwaltung und freie Träger suchen nun gemeinsam nach Möglichkeiten. Welche Bereiche wird es treffen?
Von Florian Gann
Virale Foodtrends in Stuttgart: Banana Pudding, Cédric Grolet-Früchte und Protein-Kollagen-Matcha

Virale Foodtrends in Stuttgart Banana Pudding, Cédric Grolet-Früchte und Protein-Kollagen-Matcha

Wie lecker sind virale Foodtrends wirklich? Wir haben sie in Stuttgart probiert und verraten, wo es sie zu finden gibt.
Von Lena Fux
Auktionshaus Nagel: Aufgeschlitztes Bild erobert den Auktionsmarkt

Auktionshaus Nagel Aufgeschlitztes Bild erobert den Auktionsmarkt

Das Auktionshaus Nagel hat Objekte des verstorbenen Ehepaares Monika und Horst Bülow für 2,95 Millionen Euro versteigert. Das Geld kommt der Bülow-Stiftung zugute.
Von Torsten Ströbele
Stuttgart OB: Frank Nopper: „Laues Christentum“ bringt die Kirchen nicht weiter

Stuttgart OB Frank Nopper: „Laues Christentum“ bringt die Kirchen nicht weiter

Kirchen sollten nach Ansicht von Stuttgarts OB Frank Nopper selbstbewusster auftreten. Klare Glaubensüberzeugungen schafften mehr Respekt als Gleichgültigkeit, betonte er.
Klinik für Straftäter in Cannstatt: Sozialminister bei Brennpunkten – „Ernüchternd, dass er am Vorhaben festhält“

Klinik für Straftäter in Cannstatt Sozialminister bei Brennpunkten – „Ernüchternd, dass er am Vorhaben festhält“

Der Widerstand gegen die Pläne, im ehemaligen Rotkreuzkrankenhaus in Bad Cannstatt eine Klinik für psychisch kranke Straftäter einzurichten, wird größer. Was sagt der Sozialminister?
Von Iris Frey
Weitere Artikel zu Stuttgart Stuttgart 21 Verband Region Stuttgart
 
 