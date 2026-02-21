Die Stadt Ettlingen muss zulassen, dass der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner dort auftreten kann. Das hat ein Gericht entschieden. Dennoch ist Sellners Auftritt ungewiss.
21.02.2026 - 14:17 Uhr
Die Stadt Ettlingen in Baden-Württemberg muss einen möglichen Auftritt des österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner bei einer Wahlkampfveranstaltung der AfD zulassen. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) des Landes gab einer Beschwerde eines AfD-Gemeinderatsmitglieds am Samstag statt und hob ein zuvor vorsorglich ergangenes Zutritts- und Auftrittsverbot für Sellner auf. Im Vorfeld war darüber spekuliert worden, dass Sellner bei dem sogenannten Bürgerdialog unter dem Titel „Remigration - Theorie und Praxis“ auftauchen könnte.