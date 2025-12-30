Bringen offene Genehmigungsfragen den Zeitplan durcheinander? Die geplante Forensik in Bad Cannstatt droht ins Stocken zu geraten. Und die Kritik an der Landesregierung hält an.
30.12.2025 - 11:00 Uhr
Der Zeitplan für den in Bad Cannstatt beabsichtigten Maßregelvollzug ist anspruchsvoll – doch dem Vorhaben drohen wegen der Komplexität möglicherweise unkalkulierbare Verzögerungen. Wie nun aus einer aktuellen Antwort auf eine Landtagsanfrage des FDP-Abgeordneten Friedrich Haag hervorgeht, muss das Sozialministerium einen Bauantrag für die Einrichtung der Forensik im früheren Rotkreuzkrankenhaus bei der Stadt Stuttgart stellen.