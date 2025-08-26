Überraschend und kurzfristig hat kürzlich das Gespräch zwischen OB Nopper, dem Sozialministerium und der Ärzteschaft Stuttgart stattgefunden. Was wurde besprochen?
26.08.2025 - 10:16 Uhr
Ein Gespräch zum geplanten Maßregelvollzugs im ehemaligen Rotkreuzkrankenhaus in Bad Cannstatt zwischen Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU), Vertretern des Sozialministeriums, der Forensischen Psychiatrie und der Ärzteschaft Stuttgart ist ohne greifbares Ergebnis geblieben. Während das Sozialministerium das Treffen nicht kommentieren wollte, machte Nopper nochmals deutlich, dass der vorgeschlagene Standort nicht ideal sei, da sich im Umfeld teilweise bereits soziale Brennpunkte befänden.