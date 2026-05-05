Maßregelvollzug in Bad Cannstatt Unabhängiges Gutachten zur Forensik gefordert
Die Diskussion über den Maßregelvollzug für psychisch kranke Straftäter im ehemaligen Rotkreuzkrankenhaus geht weiter. Was steht jetzt zur Debatte?
Die Diskussion über den Maßregelvollzug für psychisch kranke Straftäter im ehemaligen Rotkreuzkrankenhaus geht weiter. Was steht jetzt zur Debatte?
Seit öffentlich wurde, dass das Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg (ZfP) in Stuttgarts größtem Stadtbezirk Bad Cannstatt eine Forensik für bis zu 100 Patienten einrichten will, hagelt es Proteste. Jetzt hakt der Cannstatter Bezirksbeirat nach. Er fordert in einem mehrheitlich befürworteten interfraktionellen Antrag von CDU, SPD, Freie Wähler und FDP, dass Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) ein unabhängiges Fachgutachten zum Standort im ehemaligen Rotkreuzkrankenhaus in Auftrag gibt. Das Gutachten soll die bauliche, sicherheitstechnische und therapeutische Eignung bewerten.