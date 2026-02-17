In den Medien wird aktuell über eine Anhebung der Mehrwertsteuer diskutiert. Doch welche Folgen hätte so eine Erhöhung?
17.02.2026 - 13:03 Uhr
Im aktuellen politischen Diskurs steht wieder einmal die Frage im Raum, wie die Bundesregierung ein drohendes Haushaltsdefizit in Milliardenhöhe stopfen kann. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, äußerte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er rechne damit, dass Union und SPD sich aus politischer Bequemlichkeit auf eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von derzeit 19 auf 21 Prozent verständigen könnten. Das würde nach seinen Berechnungen Mehreinnahmen von rund 30 Milliarden Euro bringen.