In Ankara geben sich europäische Spitzenpolitiker die Klinke in die Hand. Am Donnerstag komm Bundeskanzler Friedrich Merz bei seinem Antrittsbesuch in der türkischen Hauptstadt mit Präsident Recep Tayyip Erdogan zusammen, am Montag hatte der britische Premier Keir Starmer in Ankara Station gemacht: Erdogan ist für Europa so wichtig wie nie. Starmer brachte Erdogan die Genehmigung für die Lieferung von Eurofighter-Kampfjets mit, Merz will mit Erdogan über Migration sprechen. Erdogans Unterdrückung der Opposition und der Meinungsfreiheit sind dagegen keine Themen. Der 71-jährige Präsident muss keine Kritik der Europäer fürchten.