Mexikanisches Streetfood Stuttgart im Tacofieber – wo kommt der Trend her?
Den Taco Tuesday hat Kraftpaule vor Jahren eingeführt. Seither breitet sich das mexikanische Streetfood in Stuttgart aus.
Den Taco Tuesday hat Kraftpaule vor Jahren eingeführt. Seither breitet sich das mexikanische Streetfood in Stuttgart aus.
Mexikanisch zu kochen, war mühsam, als Karla Denise Gallardo Espinoza noch ein Kind war. „Wir mussten uns die Zutaten überall zusammensuchen“, sagt die 38-Jährige. Koriander gab es damals nur im Asia-Markt, Avocados auch nicht immer im Obst- und Gemüseregal. Ihre Kindheit hatte sie in Mexiko verbracht, „da gehörte mitkochen in der Familie immer dazu“, erzählt sie. Als Zehnjährige kam sie nach Deutschland, beim Stuttgarter Craft Beer-Brauer Kraftpaule brachte sie ihre kulinarischen Wurzeln in die Gastronomie ein. Auf die Frage, was passt gut zu Bier, gibt es ihrer Meinung nach nur eine Antwort: Vor rund sechs Jahren führte sie mit ihrem Freund Thorsten Schwemmle den Taco Tuesday ein. „Es ist unser umsatzstärkster Tag“, sagt Karla Denise Gallardo Espinoza. Seither hat sich das mexikanische Streetfood auch in Stuttgarts Straßen ausgebreitet – von der Eckkneipe Trude über den Truck der Tacos Hermanos bis hin zum jüngsten Neuzugang Tacolega.