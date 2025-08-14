Mexikanisches Streetfood: Stuttgart im Tacofieber – wo kommt der Trend her?

Mexikanisch zu kochen, war mühsam, als Karla Denise Gallardo Espinoza noch ein Kind war. „Wir mussten uns die Zutaten überall zusammensuchen“, sagt die 38-Jährige. Koriander gab es damals nur im Asia-Markt, Avocados auch nicht immer im Obst- und Gemüseregal. Ihre Kindheit hatte sie in Mexiko verbracht, „da gehörte mitkochen in der Familie immer dazu“, erzählt sie. Als Zehnjährige kam sie nach Deutschland, beim Stuttgarter Craft Beer-Brauer Kraftpaule brachte sie ihre kulinarischen Wurzeln in die Gastronomie ein. Auf die Frage, was passt gut zu Bier, gibt es ihrer Meinung nach nur eine Antwort: Vor rund sechs Jahren führte sie mit ihrem Freund Thorsten Schwemmle den Taco Tuesday ein. „Es ist unser umsatzstärkster Tag“, sagt Karla Denise Gallardo Espinoza. Seither hat sich das mexikanische Streetfood auch in Stuttgarts Straßen ausgebreitet – von der Eckkneipe Trude über den Truck der Tacos Hermanos bis hin zum jüngsten Neuzugang Tacolega.

Foto: Haasis

Nach Mexiko würde Micha Rieger gerne fahren. „Aber ich komme hier nicht weg, ich muss Tacos machen“, sagt der Küchenchef von Trude. Seine Freundin Lisa Marie Gundling hat eineinhalb Jahre lang in dem Land gelebt und er sich „ordentlich eingelesen“, um die mexikanische Spezialität „so original wie möglich“ zu machen. In der Sakristei legten beide 2020 mit Tacos los, seit dem Wechsel zu Trude am Hans-im-Glück-Brunnen stehen fünf Varianten auf der Speisekarte. Für die Tacos de Barbacoa lässt Micha Rieger das Rindfleisch über zwölf Stunden bei 95 Grad garen. Die Soßen werden ebenfalls selbst hergestellt. Er hat einen Händler gefunden, der sie mit allen Zutaten bedienen kann. Manchmal bietet er Specials wie Tacos de Lengua an mit gegarter und gebratener Rinderzunge. Bei einer Hochzeit in der Eckkneipe verspeiste die Mutter der Braut 16 Stück davon: Für die mexikanische Community ist Trude eine Anlaufstelle geworden. Ein Rezept für Augentacos hätte Micha Rieger auch parat, „die würde ich hier nur nicht loswerden“, sagt er.

Foto: Ferdinando Iannone

Die texanische Version von mexikanischem Essen hat jahrzehntelang in Stuttgart dominiert. Mit Enchiladas kam 1998 die erste Kette in die Stadt, Houstons Fine Burrito Company ist seit mehr als 25 Jahren am Start, Joe Peñas besteht seit 2006. Zur Insolvenz von Sausalitos, das seit 14 Jahren in der Stadt vertreten war, erklärte das Unternehmen Tex-Mex für nicht mehr zeitgemäß. Rein mexikanische Küche war seit 2007 nur im „El mero mexicano“ zu finden.

Tacos aus dem Foodtruck von zwei Brüdern

Dass Tacos seit ein paar Jahren der Hype sind, erklärt Joel Scholz mit Instagram. Von den frittierten Quesabirria wurden erst in den USA massenhaft Fotos auf den sozialen Medien gepostet, in den vergangenen zehn Jahren hätten dann in Berlin „ziemlich viele Taco-Läden“ eröffnet. Statt als Sportmanager zu arbeiten, wollte er lieber in das Geschäft einsteigen – und legte sich mit seinem Bruder Enrique einen Foodtruck zu. Mexiko sei ihre zweite Heimat, erzählt der 34-Jährige, weil ihre Mutter aus dem Land stammt. Seit September 2024 machen die Tacos Hermanos donnerstags auf dem Feuersee-Markt Station, wo sich vor ihrem Lastwagen lange Schlangen bilden. „Tacos haben so viel Potenzial, weil sie einfach lecker sind und jedem schmecken“, ist er überzeugt.

In New York, Rom und in Palma de Mallorca sind Denny Ginzel und Martina Burri auf den Geschmack gekommen. Der Koch und die Restaurantfachfrau waren in Betrieben mit hochwertiger Küche tätig und träumten eigentlich vom eigenen Fine Dining-Lokal. Doch Konzepte mit viel Personal würden nicht mehr funktionieren, erklärt die 37-Jährige. Weil Tacos sie auf ihren Reisen satt und glücklich gemacht hatten, setzten auch sie auf die Tortilla. Vor sechs Wochen startete das Paar Tacolega am Berliner Platz. Klassische Toppings wie Birria – sechs Stunden lang in einer Brühe mit vier verschiedenen Chilis bei 120 Grad gekochtes Rindfleisch vom Jungbullen – bieten sie zum Beispiel an. Für die Tacos de Carnita wird das Schweinefleisch mit Orangensaft gekocht. „Mit dem Ansturm haben wir nicht gerechnet“, sagt Martina Burri über die Resonanz.

Taco mit Hühnchen in Schoko-Gewürz-Soße

Für ihren Taco con Pollo y Mole muss Karla Denise Gallardo Espinoza immer wieder Aufklärungsarbeit leisten: Das Hühnchen wird in einer Soße aus Schokolade und Gewürzen zubereitet. Über die chipsähnlichen harten Taco-Shells und Fertigsoßen mit Zucker wie bei den Tex-Mex-Ketten üblich, rümpft sie die Nase. „Kein Chichi“, sondern nur Fleisch, Zwiebel und Koriander dürfen auf die Maistortilla bei Kraftpaule. US-Amerikaner, Mexikaner und „unfassbar viele“ deutsche Mexiko-Sympathisanten“ zählen zu ihren Gästen. Bei der vegane Variante mit Kaktusfleisch bleibt mehr Raum für Kreativität – mangels Vorgaben aus Mexiko. Bei Trude setzt Micha Rieger auf Blumenkohl, die Tacos Hermanos bleiben mit schwarzen Bohnen eher authentisch, haben noch Jackfruit wie Tacolega im Programm.

Zwischen zwei Euro am Foodtruck der Brüder bis zu 4,90 Euro bei Tacolega reicht die Preisspanne für ein Stück. „Es wird noch mehr Taco-Läden geben“, ist sich Micha Rieger sicher, „es ist einfach ein cooles Gericht.“