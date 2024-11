Michael-Jackson-Musical feiert Premiere in Hamburg

Das Broadway-Musical über Michael Jackson feiert am Sonntag Deutschland-Premiere – in Hamburg. Seit Jahren spielt Stuttgart bei den Starts neuer Shows keine Rolle mehr. Mit einem Hit aus London könnte sich dies ändern. Auch OB Frank Nopper äußert sich dazu.

Uwe Bogen 29.11.2024 - 11:05 Uhr

Wer es positiv sieht, freut sich: Weil Stuttgart seit Jahren nur noch in den Genuss von Zweitverwertungen bei Musicals kommt, sind auf den Fildern exzellente Shows zu sehen, die meist besser sind als bei den Premieren. Denn aus Fehlern lernen die Kreativteams, feilen immer weiter daran. Negativ dagegen schlägt zu Buche, dass eine Musicalstadt – als solche wird Stuttgart mit zwei Theatern gerne angepriesen – an Bedeutung verliert, wenn das Neue an ihr immer vorbeizieht.