Michelin-Auszeichnungen: Sechs neue Sterne für den Südwesten

Die Mühle in Schluchsee scheint ihre Küchenchefs zu Höhenflügen zu animieren. Fabian Obergfell ist jedenfalls gelungen, was auch sein Vorgänger geschafft hat – zwei Michelin-Sterne innerhalb eines Jahres zu erkochen. Damit ist das 2019 eröffnete Boutiquehotel im Schwarzwald wieder Teil einer auserlesenen Riege: Zehn Lokale in Baden-Württemberg sind in diesem Jahr vom Guide Michelin mit zwei Sternen ausgezeichnet worden, die Mühle in Schluchsee ist der einzige Aufsteiger. Für Baden-Württemberg bleiben die Inspektoren des Guide Michelin 2026 größtenteils bei ihren Bewertungen und zum dritten Mal in Folge bei genau 73 ausgezeichneten Restaurants. Immerhin erhielten fünf neue Lokale einen Stern, zwei mehr als im Vorjahr. Allerdings sind auch fünf Sterne im Land verblasst.

„Der zweite Stern ist eine enorme Anerkennung für Fabian Obergfell, sein Team und unser gesamtes Konzept.“ Marius Tröndle, Mühle in Schluchsee „Der zweite Stern ist eine enorme Anerkennung für Fabian Obergfell, sein Team und unser gesamtes Konzept“, erklärte Marius Tröndle nach der Verleihung am Dienstagabend in Frankfurt am Main. Der Sohn einer Bauunternehmerfamilie will in der Mühle in Schluchsee „Spitzenküche und persönliche Gastfreundschaft“ verbinden und fühlt sich durch die Auszeichnung bestätigt. Im April 2023 hatte Niclas Nussbaumer bereits einen zweiten Stern für das Gourmetlokal im Südschwarzwald erkocht, im Mai 2025 übergab er die Leitung an Fabian Obergfell.

Das im Nordschwarzwald gelegene Baiersbronn bleibt jedoch – wie seit Jahrzehnten – einsame Spitze im Land mit exakt acht Sternen. Das Restaurant im Hotel Bareiss und die Schwarzwaldstube vom Hotel Traube Tonbach verteidigten ihre drei Sterne, das 1789 und das Schlossberg im Sackmann Genusshotel bestätigten zudem ihren Stern.

Der Europa-Park hat nun insgesamt drei Sterne

Ein Besuch im Europa-Park in Rust lohnt sich nun doppelt für Feinschmecker: Neben dem Ammolite, das seit zwölf Jahren auf Zwei-Sterne-Niveau ist, hat das Eatrenalin einen Stern in die Ortenau geholt. Küchenchef ist in beiden Fällen Peter Hagen-Wiest. Für den Guide Michelin ist die Fahrt auf „einem schwebenden Stuhl“ durch mehrere Räume und Gänge „eine weltweit sicher einzigartige, futuristische Gastro-Experience“. Ziemlich cool sind auch Name und Konzept von „The Tourist Trap“ in Mannheim: Das lässige Restaurant in einem Museumsschiff auf dem Neckar eröffnete im April 2025 und erhielt mit Küchenchef Dennis Maier jetzt einen Stern. Der Spitzenkoch erreichte schon im 2021 geschlossenen „Emma Wolf since 1920“ diese Anerkennung.

In Baden-Württemberg gibt es wieder genau 73 Sterne-Restaurants, darunter fünf neue. Fünf haben ihren Stern verloren. Foto: STZN-Grafik/Yann Lange

Ebenfalls noch nicht lange im Geschäft ist das vor nicht ganz eineinhalb Jahren gestartete Laesâ in Stuttgarts Innenstadt, das die Zahl der Sternerestaurants in der Landeshauptstadt konstant bei acht hält. Den Michelin-Inspektoren scheinen ungewöhnliche Konzepte zu gefallen, denn im Laesâ sitzen die Gäste an einer langen Tafel mit Blick in die offene Küche, serviert werden ihnen „mit einem Augenzwinkern“ auch Maultaschen. In Rutesheim (Kreis Böblingen) freut sich der 25-jährige Tim Striegel über seinen ersten Stern für Das Philippin. In der Konditorei seiner Eltern gibt es im Café Frühstück, Mittagstisch und seit Ende 2024 abends ein mehrgängiges Menü, das sich an der klassischen Haute Cuisine orientiert.

Sechs Jahre mussten sich dagegen der Chefkoch Christoph Düster und der Winzer Christoph Schneider gedulden, bis ihr Café Gupi in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) mit einem Stern geadelt wurde. Das Restaurant befindet sich in einem historischen Gärtnerhaus, mitten in einem Park gelegen. Die Küche „spiegelt den Geschmack und die Atmosphäre unseres Lebens hier im Dreiländereck, dem ‚Troispays’ wider“, erklären die beiden auf ihrer Homepage.

Verloren hat seinen Stern das Casala im Hotel Residenz am See in Meersburg, wo seit 2008 Markus Philippi kocht. Im Restaurant Schattbuch in Amtzell (Kreis Ravensburg) kann nach Ansicht der Inspektoren der neue Küchenchef Caio Benati nicht an die Leistung von Vorgänger Sebastian Cihlars, der sich eine Auszeit nimmt, anknüpfen. Der Stern ist jedenfalls weg. Im Stuttgarter Hegel Eins musste es wegen Krankheit ohne Chefkoch Felix Herp weitergehen – und jetzt auch ohne Stern. Das Laurentius in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) und das Tawa Yama Fin in Karlsruhe haben geschlossen.