Michelin-Auszeichnungen Sechs neue Sterne für den Südwesten
Bei der Verleihung der Michelin-Sterne hält Baden-Württemberg mit 73 Restaurants sein hohes Niveau. Die Tester begeistern sich zunehmend für ungewöhnliche Konzepte.
Bei der Verleihung der Michelin-Sterne hält Baden-Württemberg mit 73 Restaurants sein hohes Niveau. Die Tester begeistern sich zunehmend für ungewöhnliche Konzepte.
Die Mühle in Schluchsee scheint ihre Küchenchefs zu Höhenflügen zu animieren. Fabian Obergfell ist jedenfalls gelungen, was auch sein Vorgänger geschafft hat – zwei Michelin-Sterne innerhalb eines Jahres zu erkochen. Damit ist das 2019 eröffnete Boutiquehotel im Schwarzwald wieder Teil einer auserlesenen Riege: Zehn Lokale in Baden-Württemberg sind in diesem Jahr vom Guide Michelin mit zwei Sternen ausgezeichnet worden, die Mühle in Schluchsee ist der einzige Aufsteiger. Für Baden-Württemberg bleiben die Inspektoren des Guide Michelin 2026 größtenteils bei ihren Bewertungen und zum dritten Mal in Folge bei genau 73 ausgezeichneten Restaurants. Immerhin erhielten fünf neue Lokale einen Stern, zwei mehr als im Vorjahr. Allerdings sind auch fünf Sterne im Land verblasst.