Das Land strebt am Ludwigsburger Schanzacker jetzt eine Erstaufnahmeeinrichtung (EA) statt einer Landeserstaufnahme (LEA) an. Was bedeutet das?
07.11.2025 - 14:26 Uhr
Das Land hat sich mit dem Standort Stuttgart-Weilimdorf für eine Landeserstaufnahme (LEA) vorerst festgelegt. Stellt sich die Frage: Was wird aus dem ebenfalls geplanten Standort Schanzacker bei Tamm und Asperg auf Ludwigsburger Gemarkung? Die Antwort gab das Ministerium für Justiz und Migration am Freitag: Das Land will auf dem Schanzacker einen Erstaufnahmestandort (EA) errichten.