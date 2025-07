Innenminister Dobrindt hat zum Migrationsgipfel auf Deutschlands höchsten Berg geladen.

red/kna 18.07.2025 - 16:38 Uhr

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat einen Politikwechsel in der deutschen Migrationspolitik angekündigt. „Wir wollten deutlich machen, dass Deutschland bei Migrationsthemen in Europa nicht mehr im Bremserhäuschen sitzt, sondern in der Lokomotive mit dabei ist“, sagte er am Freitag zum Abschluss des Migrationsgipfels auf der Zugspitze. Zu diesem mehrstündigen Treffen auf Deutschlands höchstem Berg hatte Dobrindt Vertreter einiger Nachbarländer sowie der EU geladen. Der Gipfel sei ein „sichtbares Signal der Einigkeit, Entschlossenheit und des gemeinsamen Engagements“, so Dobrindt.