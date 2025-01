So viel Geld erhalten Mercedes, Bosch und Co. vom Steuerzahler

Deutsche Konzerne profitieren von staatlichen Subventionen. Im vergangenen Jahr haben 20 der größten Unternehmen 4,3 Milliarden Euro erhalten – etwa um den Elektro-Bulli von VW autonom fahren zu lassen. Der Bund der Steuerzahler kritisiert die Zuwendungen.

Veronika Kanzler 14.01.2025 - 16:00 Uhr

Deutschlands größte Unternehmen fahren noch immer – trotz aller Unkenrufe – Milliardengewinne ein, auch in der Autoindustrie. Gleichzeitig erhalten die Konzerne Subventionen vom Staat in Milliardenhöhe. Dabei ist die Ampel-Koalition mit dem Versprechen gestartet, Subventionen abzubauen. „Wir wollen zusätzliche Haushaltsspielräume dadurch gewinnen, dass wir im Haushalt überflüssige […] Subventionen und Ausgaben abbauen“, steht im Koalitionsvertrag der mittlerweile gescheiterten Bundesregierung aus SPD, Grüne und FDP geschrieben. Tatsächlich hat sich das Subventionsvolumen im Vergleich zum Beginn der Ampelregierung innerhalb von drei Jahren verdoppelt. Waren im Jahr 2021 Fördergelder in Höhe von 24,3 Milliarden Euro vorgesehen, hat sich der Betrag im Jahr 2024 auf 48,7 Milliarden Euro sogar verdoppelt.