Experte Kemal Üres spricht Klartext: Wer glaube, die Bewirtung nur mit Festangestellten stemmen zu können, habe „in seinem Leben noch nie selbst in einem Restaurant gestanden“.
25.06.2026 - 19:56 Uhr
Die Bundesregierung will die Minijob-Regelungen verschärfen und Ausnahmen künftig nur noch für Schülerinnen und Schüler gelten lassen. Selbst Studenten und Rentner sollen außen vor bleiben. Für Kemal Üres, Gastronom, Gründer der Gastro Business School und bekannt aus dem Format „Kemal rettet“, ist das ein Angriff auf das Fundament der Branche.