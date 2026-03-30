Ministerium startet Beteiligung: „Es geht um das Wie“ – Dialog über Flüchtlinge in Stuttgart beginnt

Die Landesregierung hat entschieden, im Büro- und Gewerbegebiet Mittlerer Pfad im Stadtbezirk Weilimdorf eine Landeserstaufnahmeeinrichtung (Lea) für 1300 Flüchtlinge zu bauen. Dazu wurde am 9. Dezember 2025 zwischen Land und Stadt eine Vereinbarung geschlossen. Das Justiz- und Migrationsministerium von Ministerin Marion Gentges (CDU) hat zur Lea jetzt eine sogenannte Dialogische Bürgerbeteiligung in Auftrag gegeben. Sie startet mit einer Online-Beteiligung und soll voraussichtlich im Juni in Weilimdorf zu einer öffentlichen Aussprache führen.