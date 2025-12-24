Ministerpräsident zieht Bilanz Kretschmann blickt auf 15 Jahre zurück – und rät zur Zuversicht
Was braucht es, um aus der tiefen wirtschaftlichen Krise zu kommen? Kreativität, sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) – und Zuversicht.
Nach dem Jahreswechsel brechen die letzten Monate der fast 15-jährigen Regierungszeit von Winfried Kretschmann (Grüne) an. Im Interview sagt er, was es seiner Meinung nach für das Land braucht.