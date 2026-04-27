 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Der Aufstand gegen den Hagel-Kritiker ist vertagt

MIT-Chef Bastian Atzger Der Aufstand gegen den Hagel-Kritiker ist vertagt

MIT-Chef Bastian Atzger: Der Aufstand gegen den Hagel-Kritiker ist vertagt
1
Bis 2027 gewählt: MIT-Landeschef Bastian Atzger Foto: privat/MIT

Sofortiger Rücktritt? Davon will der Chef der CDU-Mittelständler nichts wissen. Doch in der Vereinigung rumort es weiter, nun wird nach einer Alternative zu ihm gesucht.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

In fünf Jahren als Landesvorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) hat es Bastian Atzger nicht zu breiterer Bekanntheit gebracht. Doch seit der knappen Niederlage der CDU bei der Landtagswahl ist das anders. Mit seiner Kritik am Spitzenkandidaten Manuel Hagel („stocksteif“, „auswendig gelernte Statements“) und dessen Wahlkampf („feige Kampagne, wirre Botschaften“) in der Verbandszeitschrift erntete der Marketingexperte breite Resonanz – allerdings höchst konträre.

 

Zahlreiche Zuschriften habe er seither erhalten, berichtet Atzger selbst, aus der MIT, der CDU und von Nichtmitgliedern. Geschätzte 90 Prozent hätten ihm „Zustimmung, Dank und gute Wünsche“ übermittelt. Absender seien vor allem Mittelständler und Unternehmer gewesen, „für deren Sorgen und Nöte war ich Sprachrohr“.

Keine Mehrheit der Bezirksverbände in Sicht

Öffentlich waren indes ganz andere Stimmen zu vernehmen. „Sie sprechen nicht für die MIT in der Fläche“, protestierten zehn Kreisvorsitzende in einem offenen Brief. Für eine Zusammenarbeit sehe man keine Grundlage mehr, Atzger solle sein Amt sofort niederlegen. Organisatorisch wie politisch habe er die Mittelstandsvereinigung „ins Abseits geführt“. Auch der Amtsvorgänger forderte seinen umgehenden Rücktritt: Seit langem äußere sich Atzger gegenüber der CDU „destruktiv und parteischädigend“. Offiziell ließ die Partei die Kritik unkommentiert, man begegnet den Profilierungsversuchen lieber durch Nichtbeachtung.

Unsere Empfehlung für Sie

Kritik vom Leonberger CDU-Chef: „Atzger wäre besser in der AfD aufgehoben“

Kritik vom Leonberger CDU-Chef „Atzger wäre besser in der AfD aufgehoben“

Der Leonberger CDU-Chef Oliver Zander war vor Bastian Atzger Landeschef der Mittelstandsvereinigung MIT. Jetzt rechnet er mit seinem Nachfolger ab: „Ideologisch und polarisierend“.

Trotz der markigen Töne muss der MIT-Landeschef aktuell wohl keine Revolte fürchten. Dazu nämlich bräuchte es eine Mehrheit der Bezirksverbände, also drei von vier, doch die ist derzeit nicht in Sicht. Im größten Bezirk Nordwürttemberg wird Atzger zwar überaus kritisch gesehen, wie neulich bei einer Vorstandssitzung deutlich wurde. Zum Aufstand wurde dort aber (noch) nicht geblasen – weil es an Mitstreitern in anderen Bezirken und zudem an einer personellen Alternative fehle.

Der Einfluss in der CDU ist denkbar gering

Mit Sorge verfolgen MIT-Funktionäre gleichwohl, wie sich die Parteivereinigung in der CDU „isoliert“ habe. Eigentlich wäre sie wichtig, um die Perspektive der Mittelständler in die interne Meinungsbildung einzubringen. Doch nicht erst seit der Attacke auf Hagel sei ihr Einfluss dort denkbar gering. Das habe viel mit Atzgers polarisierendem Auftreten zu tun – und mit manchen Positionen, die eher zu anderen Parteien passten.

Unsere Empfehlung für Sie

„Fatale Inhaltslosigkeit“: „Fahrt im Schlafwagen“ – heftige Attacke auf Hagel aus den Reihen der CDU

„Fatale Inhaltslosigkeit“ „Fahrt im Schlafwagen“ – heftige Attacke auf Hagel aus den Reihen der CDU

Inhaltslos, stocksteif, unbeholfen und ohne Charisma: hart geht der Chef der CDU-Mittelstandsvereinigung im Südwesten mit dem Spitzenkandidaten ins Gericht.

Aufmerksam wird registriert, was der MIT-Chef in den sozialen Medien so alles verbreitet oder „liked“. Regelmäßig zeigt er sich dort als Fan von US-Präsident Trump und seiner Administration. „Muss schön sein, eine Regierung zu haben, auf die man stolz sein kann“, postete er im April. Das darf getrost als Seitenhieb auf den CDU-Kanzler Friedrich Merz verstanden werden, von dem Atzger tief enttäuscht ist, wie er auch beim rechten Portal „Nius“ wortreich bekundete.

Nach den früheren Schüssen auf Trump zeigte er sich in der gleichen Pose wie der US-Präsident mit gereckter Faust, dazu die Aufforderung: „Fight, fight, fight“. Sympathien bekundet Atzger zudem für den argentinischen Radikalreformer Milei, für Zweifel am Klimawandel oder für Wortmeldungen aus dem Lager rechts der CDU. Einzelne Posts oder Kontakte dürften nicht als „Nähe zu Bewegungen“ interpretiert werden, sagt er dazu. Es gehe ihm um Aufmerksamkeit für die Sache des Mittelstands, sein Kompass sei die soziale Markwirtschaft.

Abgänge von zwei Geschäftsführerinnen

Doch im Landesverband scheint der Einsatz nur bedingt zu überzeugen. Mitgliederzahlen und Finanzen hätten sich „deutlich negativ entwickelt“, monierten die kritischen Kreischefs, man verzeichne bundesweit die meisten Austritte. Für Atzger hat das etwas mit der Erhöhung der Beiträge zu tun, die er nicht befürwortet, aber mitgetragen habe. Finanziell stehe der Verband solide da.

Hinzu kommen personelle Turbulenzen, offenbar auch wegen des Führungsstils des Vorsitzenden. Erst verabschiedete sich die langjährige MIT-Landesgeschäftsführerin, die mit viel Herzblut gewirkt hatte. Dann ging, nach nicht einmal einem Jahr, auch ihre Nachfolgerin. Deren Nachfolger wiederum war intern umstritten, wegen einer Verurteilung in jüngeren Jahren. Die Strafe ist freilich verbüßt und soll nicht mehr zählen. „Fachliche Expertise und politische Erfahrung“ hätten ihn überzeugt, sagt Atzger.

Ob er beim Mittelstandstag 2027 erneut für den Vorsitz kandidiert, lässt er offen; das werde er „zum gegebenen Zeitpunkt entscheiden“. Seine Kritiker wollen dann auf jeden Fall einen Gegenkandidaten aufbieten. Die Suche läuft bereits.

Weitere Themen

Rhein-Neckar-Kreis: Getränke-Hersteller kämpft für Plastikstrohhalme

Rhein-Neckar-Kreis Getränke-Hersteller kämpft für Plastikstrohhalme

Papier oder doch wieder Plastik? Der Hersteller von Capri-Sun möchte das Röhrchen aus Plastik zurückholen. Umweltschützer sind gegen die Pläne.
MIT-Chef Bastian Atzger: Der Aufstand gegen den Hagel-Kritiker ist vertagt

MIT-Chef Bastian Atzger Der Aufstand gegen den Hagel-Kritiker ist vertagt

Sofortiger Rücktritt? Davon will der Chef der CDU-Mittelständler nichts wissen. Doch in der Vereinigung rumort es weiter, nun wird nach einer Alternative zu ihm gesucht.
Von Andreas Müller
Baden-Württemberg: Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und CDU biegen auf die Zielgerade ein

Baden-Württemberg Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und CDU biegen auf die Zielgerade ein

Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und CDU geht es nun in die entscheidende Phase: Worauf können sich beide Seiten einigen? Und was ist überhaupt finanzierbar?
Baden-Württemberg: Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird verabschiedet – 15 Jahre im Amt

Baden-Württemberg Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird verabschiedet – 15 Jahre im Amt

Der erste grüne Ministerpräsident Deutschlands und Regierungschef Baden-Württembergs geht in den Ruhestand. Winfried Kretschmann wird am Mittwoch bei einem Festakt verabschiedet.
Von red/KNA
Rheinstetten im Kreis Karlsruhe: Landung missglückt: Verletzter Flugschüler nach Segelflug

Rheinstetten im Kreis Karlsruhe Landung missglückt: Verletzter Flugschüler nach Segelflug

Ein Fluglehrer leitet seinen Schüler bei der Landung mit dem Segelflieger an. Doch plötzlich ändert sich die Strömung und der Flieger sackt ab.
Stuttgarter Verbindungen betroffen: Keine Züge am Ulmer Hauptbahnhof - ICE umgeleitet

Stuttgarter Verbindungen betroffen Keine Züge am Ulmer Hauptbahnhof - ICE umgeleitet

Regionalzüge und ICE-Verbindungen zwischen München und Stuttgart fahren im Moment nicht durch Ulm. Die Reparaturarbeiten dauern wohl noch bis zum Nachmittag. Was ist passiert?
Nach Wahldebakel im Landtag: Die letzten Tage der FDP-Fraktion

Nach Wahldebakel im Landtag Die letzten Tage der FDP-Fraktion

Der Schorndorfer Abgeordnete Jochen Haußmann hat seit dem 8. März einen Job, auf den er wohl gern verzichtet hätte: Er ist der Liquidator seiner Fraktion.
Von Annika Grah
Konstanz: Streit um Schifffahrt auf Bodensee beigelegt - was das heißt

Konstanz Streit um Schifffahrt auf Bodensee beigelegt - was das heißt

Ein Disput um Ticketgelder sorgt dafür, dass Schweizer Schiffe nicht mehr nach Konstanz fahren. Eine Einigung war lange nicht in Sicht. Nun aber gibt es eine Lösung.
Eichenprozessionsspinner: Gefährliche Raupen an Bäumen - das rät eine Expertin

Eichenprozessionsspinner Gefährliche Raupen an Bäumen - das rät eine Expertin

Winzige Brennhaare, große Wirkung: Der Eichenprozessionsspinner sorgt für Hautreizungen – sogar ohne direkten Kontakt mit einem Tier. Eine Expertin gibt Tipps.
Baden-Württemberg: Wettervorhersage für den Mai

Frühling in Baden-Württemberg Wie wird das Wetter im Mai?

Von Lukas Böhl
Weitere Artikel zu Mittelstand kritik Rücktritt
 
 