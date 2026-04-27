MIT-Chef Bastian Atzger Der Aufstand gegen den Hagel-Kritiker ist vertagt
Sofortiger Rücktritt? Davon will der Chef der CDU-Mittelständler nichts wissen. Doch in der Vereinigung rumort es weiter, nun wird nach einer Alternative zu ihm gesucht.
Sofortiger Rücktritt? Davon will der Chef der CDU-Mittelständler nichts wissen. Doch in der Vereinigung rumort es weiter, nun wird nach einer Alternative zu ihm gesucht.
In fünf Jahren als Landesvorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) hat es Bastian Atzger nicht zu breiterer Bekanntheit gebracht. Doch seit der knappen Niederlage der CDU bei der Landtagswahl ist das anders. Mit seiner Kritik am Spitzenkandidaten Manuel Hagel („stocksteif“, „auswendig gelernte Statements“) und dessen Wahlkampf („feige Kampagne, wirre Botschaften“) in der Verbandszeitschrift erntete der Marketingexperte breite Resonanz – allerdings höchst konträre.