MIT-Chef Bastian Atzger: Der Aufstand gegen den Hagel-Kritiker ist vertagt

In fünf Jahren als Landesvorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) hat es Bastian Atzger nicht zu breiterer Bekanntheit gebracht. Doch seit der knappen Niederlage der CDU bei der Landtagswahl ist das anders. Mit seiner Kritik am Spitzenkandidaten Manuel Hagel („stocksteif“, „auswendig gelernte Statements“) und dessen Wahlkampf („feige Kampagne, wirre Botschaften“) in der Verbandszeitschrift erntete der Marketingexperte breite Resonanz – allerdings höchst konträre.

Zahlreiche Zuschriften habe er seither erhalten, berichtet Atzger selbst, aus der MIT, der CDU und von Nichtmitgliedern. Geschätzte 90 Prozent hätten ihm „Zustimmung, Dank und gute Wünsche“ übermittelt. Absender seien vor allem Mittelständler und Unternehmer gewesen, „für deren Sorgen und Nöte war ich Sprachrohr“.

Keine Mehrheit der Bezirksverbände in Sicht

Öffentlich waren indes ganz andere Stimmen zu vernehmen. „Sie sprechen nicht für die MIT in der Fläche“, protestierten zehn Kreisvorsitzende in einem offenen Brief. Für eine Zusammenarbeit sehe man keine Grundlage mehr, Atzger solle sein Amt sofort niederlegen. Organisatorisch wie politisch habe er die Mittelstandsvereinigung „ins Abseits geführt“. Auch der Amtsvorgänger forderte seinen umgehenden Rücktritt: Seit langem äußere sich Atzger gegenüber der CDU „destruktiv und parteischädigend“. Offiziell ließ die Partei die Kritik unkommentiert, man begegnet den Profilierungsversuchen lieber durch Nichtbeachtung.

Trotz der markigen Töne muss der MIT-Landeschef aktuell wohl keine Revolte fürchten. Dazu nämlich bräuchte es eine Mehrheit der Bezirksverbände, also drei von vier, doch die ist derzeit nicht in Sicht. Im größten Bezirk Nordwürttemberg wird Atzger zwar überaus kritisch gesehen, wie neulich bei einer Vorstandssitzung deutlich wurde. Zum Aufstand wurde dort aber (noch) nicht geblasen – weil es an Mitstreitern in anderen Bezirken und zudem an einer personellen Alternative fehle.

Der Einfluss in der CDU ist denkbar gering

Mit Sorge verfolgen MIT-Funktionäre gleichwohl, wie sich die Parteivereinigung in der CDU „isoliert“ habe. Eigentlich wäre sie wichtig, um die Perspektive der Mittelständler in die interne Meinungsbildung einzubringen. Doch nicht erst seit der Attacke auf Hagel sei ihr Einfluss dort denkbar gering. Das habe viel mit Atzgers polarisierendem Auftreten zu tun – und mit manchen Positionen, die eher zu anderen Parteien passten.

Aufmerksam wird registriert, was der MIT-Chef in den sozialen Medien so alles verbreitet oder „liked“. Regelmäßig zeigt er sich dort als Fan von US-Präsident Trump und seiner Administration. „Muss schön sein, eine Regierung zu haben, auf die man stolz sein kann“, postete er im April. Das darf getrost als Seitenhieb auf den CDU-Kanzler Friedrich Merz verstanden werden, von dem Atzger tief enttäuscht ist, wie er auch beim rechten Portal „Nius“ wortreich bekundete.

Nach den früheren Schüssen auf Trump zeigte er sich in der gleichen Pose wie der US-Präsident mit gereckter Faust, dazu die Aufforderung: „Fight, fight, fight“. Sympathien bekundet Atzger zudem für den argentinischen Radikalreformer Milei, für Zweifel am Klimawandel oder für Wortmeldungen aus dem Lager rechts der CDU. Einzelne Posts oder Kontakte dürften nicht als „Nähe zu Bewegungen“ interpretiert werden, sagt er dazu. Es gehe ihm um Aufmerksamkeit für die Sache des Mittelstands, sein Kompass sei die soziale Markwirtschaft.

Abgänge von zwei Geschäftsführerinnen

Doch im Landesverband scheint der Einsatz nur bedingt zu überzeugen. Mitgliederzahlen und Finanzen hätten sich „deutlich negativ entwickelt“, monierten die kritischen Kreischefs, man verzeichne bundesweit die meisten Austritte. Für Atzger hat das etwas mit der Erhöhung der Beiträge zu tun, die er nicht befürwortet, aber mitgetragen habe. Finanziell stehe der Verband solide da.

Hinzu kommen personelle Turbulenzen, offenbar auch wegen des Führungsstils des Vorsitzenden. Erst verabschiedete sich die langjährige MIT-Landesgeschäftsführerin, die mit viel Herzblut gewirkt hatte. Dann ging, nach nicht einmal einem Jahr, auch ihre Nachfolgerin. Deren Nachfolger wiederum war intern umstritten, wegen einer Verurteilung in jüngeren Jahren. Die Strafe ist freilich verbüßt und soll nicht mehr zählen. „Fachliche Expertise und politische Erfahrung“ hätten ihn überzeugt, sagt Atzger.

Ob er beim Mittelstandstag 2027 erneut für den Vorsitz kandidiert, lässt er offen; das werde er „zum gegebenen Zeitpunkt entscheiden“. Seine Kritiker wollen dann auf jeden Fall einen Gegenkandidaten aufbieten. Die Suche läuft bereits.