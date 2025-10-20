Mit Magen-OP 100 Kilo abgenommen Von 180 auf 80 Kilo – „Ich dachte, wenn ich dünn bin, habe ich alles“
Florian Smarsly aus Stuttgart hat über 100 Kilo abgenommen. Aber ist das Leben als schlanker Mensch automatisch ein besseres?
Es gibt das eine Leben von Florian Smarsly, da akzeptiert er, wie er ist: Er wiegt 180 Kilo. Er fährt keine Achterbahn, weil der Bügel nicht schließt. Er schafft den Hohenstaufen in Göppingen nicht. Er findet keinen Partner, weil er geghostet wird, sobald er ein Bild schickt. Er richtet sich darin ein, dass manches nicht geht.