Der 33-Jährige prägt auf Anhieb das deutsche Spiel, doch auch der Münchner Aleksandar Pavlovic und der Stuttgarter Angelo Stiller gefallen in der Nations League gegen Ungarn.

Carlos Ubina 08.09.2024 - 16:51 Uhr

Die Zahlen sprechen für sich. 77 Ballkontakte wies Pascal Groß bis zu seiner Auswechslung nach einer Stunde aus. Und von den fünf langen Pässen, die er spielte, kamen alle an. Starke Statistiken, dabei kommt es im Mittelfeld ja oft auf die vielen kurzen Pässen an, wie man seit der königlichen Spielweise von Toni Kroos weiß. Doch der Meister des punktgenauen Balles hat sich bekanntlich in den Fußball-Ruhestand begeben. Sein erster Nachfolger bestimmte nun beim 5:0-Auftaktsieg gegen Ungarn in der Nations League den Rhythmus der deutschen Nationalmannschaft.