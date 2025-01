Der 23-Jährige verlängert seinen Vertrag beim Bundesligisten vorzeitig um ein Jahr. Bleibt nur die Frage, ob es eine Ausstiegsklausel gibt oder nicht? Wir haben die Antwort.

Carlos Ubina 28.01.2025 - 16:00 Uhr

Beim VfB Stuttgart geht es hoch her. An diesem Mittwoch (21 Uhr) gastiert das Starensemble von Paris Saint-Germain in der MHP-Arena – und vor der mit Spannung erwarteten Champions-League-Partie gibt es für die Fans noch eine gute Nachricht. Angelo Stiller verlängert seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten vorzeitig um ein Jahr – bis 2028.