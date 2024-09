Mit Franziska Brantner bewirbt sich eine Vertraute von Robert Habeck um den Parteivorsitz der Grünen. Wer ist Franziska Brantner? Und was bedeutet ihre Kandidatur für den Kurs der Grünen?

Rebekka Wiese 27.09.2024 - 17:57 Uhr

Sie hat die Sprechzettel in der Hand, obwohl sie sie nicht braucht. Franziska Brantner blickt nach vorn in die Kameras, als sie in einem Foyer des Bundestags vor die Presse tritt und sagt: „Dieses Land braucht einen Neuanfang. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten.“ Neben ihr steht Felix Banaszak. Beide sind Bundestagsabgeordneten der Grünen. Bald könnten sie Bundesvorsitzende der Partei werden. Am Freitagnachmittag haben sie ihre gemeinsame Kandidatur verkündet.