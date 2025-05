Im Verkehrszentrum des Deutschen Museums in München ist ab 5. Juni die Sonderausstellung „Stuttgart Hauptbahnhof“ zu sehen. Was die Ausstellung zu bieten hat.

red/epd 29.05.2025 - 10:32 Uhr

Das Mammut-Bauprojekt „Stuttgart 21“ ist noch nicht einmal fertiggestellt - und schon kommt es ins Museum. Ab 5. Juni ist im Verkehrszentrum des Deutschen Museums in München die Sonderausstellung „Stuttgart Hauptbahnhof“ zu sehen, wie das Museum am Mittwoch mitteilte. Thema der Ausstellung sei die einzigartige Architektur des Verkehrsknotenpunkts. Seit 2010 laufen die Bauarbeiten, Ende 2026 soll der neue Hauptbahnhof in Betrieb gehen.