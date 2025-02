Am Donnerstag fährt ein 24-jähriger Afghane in München offenbar gezielt in eine Menschenmenge. Es gibt viele Verletzte zu beklagen. Alle Infos dazu hier im Newsblog.

red/dpa/jor/Scheffel/AFP/epd 13.02.2025 - 13:08 Uhr

In München ist am Donnerstagvormittag ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einem ersten Statement am Tatort sagte, handelt es sich mutmaßlich um einen Anschlag. Nach Polizeiangaben soll es sich bei dem Täter um einen 24-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan handeln. Er wurde festgenommen.